Виплати нараховують, але на картці "порожньо". У Кабміні зробили важливу заяву для пенсіонерів
Пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни, мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня. Оскільки термін виплати пенсій без підтвердження особи закінчився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
"Потрібно було підтвердити свою особу в один зі зручних способів, онлайн або офлайн. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені", - йдеться у повідомленні.
Частині пенсіонерів, які не вийшли на зв'язок з Пенсійним фондом в період з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024 року, - пенсійні виплати продовжують нараховуватись, але тимчасово, до моменту проходження ідентифікації, не перераховуються на банківські картки.
"Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена", - йдеться у повідомленні.
Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації.
При цьому зазначається, що якщо пенсіонер з-поміж ВПО пройшов ідентифікацію, але не отримав пенсію у квітні, - фінансування виплати буде поновлено у найближчий період, після надходження до Пенсійного фонду інформації про встановлення особи.
Як пройти ідентифікацію
Для того, щоб пройти ідентифікацію, є кілька варіантів:
- особисто відвідати відділення "Ощадбанку" або орган ПФУ;
- віддалено авторизуватись за допомогою "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг ПФУ;
- за допомогою відеозв'язку (подати заявку можна на сайті електронних послуг ПФУ або через контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);
- у разі перебування за кордоном - отримати у закордонній дипломатичній установі посвідчення факту, що особа жива та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.
Пенсія в Україні
Пенсійний фонд України створив проект правил ідентифікації осіб, які отримують пенсії та інші соціальні виплати, за допомогою відеоконференції. Тривалість такого сеансу складатиме приблизно 20 хвилин.
Раніше повідомлялося, що деяким пенсіонерам продовжать виплачувати пенсії без необхідності ідентифікації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.