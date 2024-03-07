Євросоюз пообіцяв Україні 50 млрд євро. Гроші дають під реформи із жорстким контролем

Вже у березні Україна почне отримувати фінансову підтримку до держбюджету від ЄС за програмою Ukraine Facility. За півроку загальна сума фінансування становитиме 6,3 млрд євро. Як виділятимуться гроші, хто контролюватиме їх використання та чи вистачить ресурсу на весь рік, – розбирався журналіст РБК-Україна Юрій Дощатов.

Під час підготовки матеріалу використано документи ЄС, публічні та ексклюзивні коментарі чиновників та експертів.

Зміст:

З березня грошей для України буде більше

Жорсткі умови: немає реформ – немає грошей

Механізм контролю над використанням коштів

Чи вистачає грошей для бюджету України?

Україна за два перші місяці поточного року отримала від міжнародних партнерів для покриття дефіциту держбюджету 1,2 млрд доларів. Фактично, це п'ята частина від необхідної суми, яка, за інформацією Мінфіну, щомісяця становить 3 млрд доларів.

У січні-лютому до загального фонду держбюджету надійшло 0,9 млрд доларів від Японії, 295 млн. від Норвегії та 3 млн. - від Іспанії. Здебільшого це гранти у рамках проекту Світового банку (PEACE in Ukraine). Міжнародна допомога пішла на фінансування пріоритетних соціальних видатків, зокрема на зарплати вчителям та медикам, працівникам ДСНС, на пенсійні виплати, гуманітарні потреби, і на забезпечення соціального захисту населення.

Ще 1,95 млрд Україна залучила за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

З березня грошей для України буде більше

У березні обсяг зовнішнього фінансування держбюджету значно збільшиться. Від МВФ надійде близько 900 млн доларів – у лютому пройшов успішний перегляд програми і рішення про виділення чергового траншу очікується у другій половині березня. Продовжиться фінансування з боку Японії та Великобританії.

І основна сума – 4,5 млрд євро – має надійти від Євросоюзу. Фактично, це перехідне фінансування перед запуском 4-річної програми Ukraine Facility (UF) на 50 млрд євро. Для отримання березневого траншу найближчим часом буде підписано меморандум щодо такого фінансування та кредитний договір. Щодо програми UF, то всі 27 членів ЄС схвалили її 1 лютого . Регламент програми було затверджено наприкінці лютого.

Документ визначає напрями та форми використання грошей. Самі реформи будуть міститися безпосередньо у Плані України (Ukraine Plan), який планують затвердити у квітні. Наразі проект цього документа доопрацьовується, і саме у ньому будуть умови-індикатори, виконання яких дозволить Україні щокварталу отримувати фінансову підтримку.

Із загальної суми у 50 млрд євро 38,2 млрд передбачено безпосередньо для бюджету, 7 млрд – пільгові кредити на розвиток економіки та 4,8 млрд – технічна підтримка та кошти на покриття відсотків за пільговими кредитами. Сума кредитів становитиме 33 млрд євро, безповоротної допомоги – 17 млрд, йдеться у документах Євроради.

Засідання Європейської ради (фото: Getty Images)

Щорічний обсяг коштів, що які будуть виділяти до 2027 року включно, буде зменшуватись. 2024 року буде виділено 16 млрд євро. Спочатку з цією сумою визначеності не було. Україна хотіла отримати 18 млрд євро, але ЄС пропонував лише 9 млрд. У підсумку сторони досягли компромісу на користь України.

Жорсткі умови: немає реформ – немає грошей

Програма реформ буде дуже великим документом. РБК-Україна ознайомилося з його проміжним варіантом. Очікується, що до програми увійде близько 140 умов-індикаторів, кожен із яких матиме свою "ціну". Основними сферами реформ у програмі стануть: держуправління, держфінанси, система правосуддя та боротьба з корупцією. Економічні реформи потрібно буде провести, зокрема: в енергетиці, транспорті, сільському господарстві, ІТ-сфері та діджиталізації.

Якщо індикатор не буде виконано у строк, то розмір траншу скоротиться на відповідну суму. Наприклад, якщо для отримання чергового траншу на 600 млн. євро Україні до певного терміну потрібно буде виконати 3 індикатори, а дедлайн буде порушено, припустимо, по одному з них, то сума грошей скоротиться пропорційно – на третину, до 400 млн. Щоб отримати решту. 200 млн, прострочений індикатор потрібно буде виконати максимум протягом року, інакше гроші просто "згорять".

Ще на початку підготовки UF у 2023 році джерела видання говорили, що більш жорсткі усови фінансування викликані тим, що у співпраці з МВФ Україна досить часто затягувала виконання індикаторів. Щоправда, зараз усі умови щодо програми МВФ Україна виконує вчасно, і це підтверджують два останні перегляди EFF.

Усі реформи, передбачені у Плані, будуть тісно пов'язані з перспективою вступу України до ЄС – це наголошується в коментарях Єврокомісії.

Якщо все піде за планом, після затвердження програми Україна до літа зможе отримати ще 1,8 млрд євро.

"Це очікується десь у квітні-травні. І після цього буде перша оцінка індикаторів реформ. Це відбуватиметься поквартально. Другий квартал закінчиться і в липні-серпні буде проведено оцінку і буде отримано гроші вже за виконання реформ", - заявив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболєв.

Таким чином, за підсумками двох кварталів від ЄС бюджет України отримає 6,3 млрд. євро. Соболєв зазначив що ці гроші будуть направлені на покриття дефіциту держбюджету. Враховуючи, що річне фінансування від ЄС – 16 млрд. євро, на другу половину року залишиться 9,7 млрд, які будуть надані двома траншами залежно від виконання індикаторів програми.

Прем'єр-міністр та міністр фінансів України Денис Шмигаль та Сергій Марченко (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Але збільшення фінансування від ЄС все одно не покриє необхідних витрат, особливо військових, вважає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. "6,3 млрд євро - це менше, ніж розраховує уряд на цей період (до літа - ред.). Ключовим питанням залишається фінансування від США. Якщо воно буде, то планові обсяги від ЄС є достатніми для комфортного фінансування дефіциту бюджету. Але без коштів від США ця сума є далекою від бажаної", - сказав він у коментарі виданню.

Механізм контролю над використанням грошей

Інструмент контролю за використанням коштів ЄС буде досить серйозним. Планують запровадити триступіневу форму. По-перше, контролюватиме витрати аудиторська служба України. Уряд буде зобов'язаний публікувати дані про фізичних та юридичних осіб, які одержують суми понад 100 тисяч євро на реалізацію реформ та інвестицій.

По-друге, буде організована незалежна Аудиторська рада, яка зможе проводити перевірки в будь-який момент реалізації програми та повідомлятиме ЄК про можливе нецільове використання коштів. По-третє, окремо щоквартально контроль за витратою коштів буде проводите Єврокомісія. Вона надаватиме Європейському парламенту та Раді щорічну оцінку використання коштів, наданих Україні.

Ваврищук вважає, що посилений контроль за виконанням програми обумовлений тим, що це не просто програма підтримки економіки в період війни, а й інструмент, щоб стимулювати наближення України до стандартів ЄС.

"Єврокомісія несе велику політичну відповідальність за повне виконання Україною умов кредитування. Очевидно є бажання зробити так, щоб ніхто з опонентів програми не міг дорікнути, що вона не досягла цілей. Звідси і бажання та необхідність встановити чіткий контроль за виконанням умов”, – заявив він.

Чи вистачає грошей бюджету України?

Потреба України у міжнародній допомозі у 2024 році становить 36-39 млрд доларів, або як мінімум 3 млрд на місяць. Поки що, на початок березня, зовнішнє фінансування держбюджету становило 0,6 млрд доларів на місяць. Але після надходження грошей від ЄС, МВФ та Японії (1,4 млрд доларів), місячна цифра буде близько 2,8 млрд доларів, що досить непогано, вважає голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Тож до літа грошей має вистачити. Плюс, уряд готує варіанти збільшення бюджетних надходжень, зокрема за рахунок збільшення військового збору. Держкомпанії виплачують дивіденди у прискореному режимі.

"Інше питання, що буде в середині та другій половині року, коли всі екстра податки та дивіденди вичерпаються", - зазначив Паращий. Але поки що, вважає він, до кінця року є потенціал набрати 31-33 млрд доларів міжнародної допомоги. Сума, якої бракує, не настільки критична, вважає експерт, і враховуючи оптимістичні очікування уряду, вона цілком може бути покрита США та іншими партнерами.

Крім того, зберігається велика ймовірність отримання Україною відсотків від російських активів у ЄС. На сьогоднішній день їх накопичилося вже понад 4 млрд. доларів.