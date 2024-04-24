Сенат США схвалив законопроект про допомогу Україні

Сенат США сьогодні, 23 квітня (24 квітня - за Києвом), схвалив законопроект про надання допомоги Україні. Тепер документ повинен підписати президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію голосування в Сенаті США.

Під час голосування за законопроект, що передбачає надання Україні допомоги на 61 млрд доларів, у фіналі 79 сенаторів віддали свої голоси "за".

Проти висловилися 18 сенаторів.

Що США передбачили для допомоги Україні

Даний законопроект передбачає виділення фінансів на допомогу Україні на загальну суму в більш як 60 мільярдів доларів. Зокрема 49,9 млрд доларів передбачено на оборонні видатки, 1,57 млрд буде направлено на економічну допомогу і ще 400 млн на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Водночас законопроект передбачає 7,8 млрд доларів прямої бюджетної підтримки, але ці гроші будуть надані як кредит. Його умови будуть визначені окремим договором.

РБК-Україна вже повідомляло, що даний кредит надалі може бути списаний. Такі повноваження матиме президент США, але після виборів 5 листопада 2024 року.

Як очікується, законопроект буде негайно підписаний президентом США. Після цього, Вашингтон в найкоротший термін повинен виділити Україні новий пакет військової допомоги.

Що може бути в новому пакеті допомоги від США

Днями стало відомо, що цього разу адміністрація американського президента Джо Байдена готує більший, пакет військової допомоги Україні, ніж зазвичай.

Очікується, що нова допомога Україні включатиме бронетехніку як додаток до терміново необхідних артилерійських систем і засобів протиповітряної оборони.

За даними західних ЗМІ, пакет матиме в собі:

бойові машини "Бредлі";

"Хаммери";

бронетранспортери M113;

артилерію;

засоби протиповітряної оборони;

ракети.

Також Україна може отримати далекобійні ракети ATACMS.