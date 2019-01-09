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США не будут размещать войска на Южных Курилах при их передаче Японии

Новости » Политика    09.01.2019 - 15:26
США не будут размещать войска на Южных Курилах при их передаче Японии
Фото: Джерри Мартинес (af mil)

У США нет планов размещать там войска

США не будут размещать войска в южной части Курильских островов в случае их передачи Россией Японии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление командующего американскими войсками в Японии генерал-лейтенанта Джерри Мартинеса.

"На данном этапе у США нет планов размещать там войска", - сказал Мартинес.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения могилы своего отца поклялся поставить точку в переговорах с Российской Федерацией по Курильским островам.

Напомним, в октябре Абэ заявил, что Япония намерена заключить мирный договор с РФ по итогам Второй мировой войны только после решения территориальных вопросов.

Позже он уточнил, что во время возврата Курильских островов будет учтено мнение российских граждан. Абэ подчеркнул, что Токио на переговорах с Россией не требует переселения жителей островов.

После Второй мировой войны Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомай вошли в состав СССР. Япония продолжает оспаривать это решение и добивается возвращения островов.

 

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