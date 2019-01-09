США не будуть розміщувати війська на Південних Курилах при їх передачі Японії

Фото: Джеррі Мартінес (af mil)

У США немає планів розміщувати там війська

США не будуть розміщувати війська в південній частини Курильських островів в разі їх передачі Росією Японії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву командувача американськими військами в Японії генерал-лейтенанта Джеррі Мартінеса.

"На даному етапі у США немає планів розміщувати там війська", - сказав Мартінес.

Раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час відвідин могили свого батька поклявся поставити крапку в переговорах з Російською Федерацією щодо Курильським островам.

Нагадаємо, в жовтні Абе заявив, що Японія має намір укласти мирний договір з РФ за підсумками Другої світової війни тільки після вирішення територіальних питань.

Пізніше він уточнив, що під час повернення Курильських островів буде враховано думку російських громадян. Абе підкреслив, що Токіо на переговорах з Росією не вимагає переселення жителів островів.

Після Другої світової війни Курильські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група Хабомай увійшли до складу СРСР. Японія продовжує оскаржувати це рішення і домагається повернення островів.