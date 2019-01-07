Премьер Японии поклялся поставить точку в переговорах по Курилам

Фото: Синдзо Абэ (flickr.com/nato)

Абэ намерен решить разногласия с Россией по Курильским островам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения могилы своего отца поклялся поставить точку в переговорах с Российской Федерацией по Курильским островам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Отметим, отец нынешнего премьера Японии Синтаро Абэ с 1982 по 1986 год был министром иностранных дел. Он занимался вопросами японско-советских отношений, мирного договора и принадлежности Курильских островов.

"Я каждый день буду делать все возможное, клянусь перед могилой выполнять свои обязанности", - заявил Абэ.

Напомним, в октябре Абэ заявил, что Япония намерена заключить мирный договор с РФ по итогам Второй мировой войны только после решения территориальных вопросов.

Позже он уточнил, что во время возврата Курильских островов будет учтено мнение российских граждан. Абэ подчеркнул, что Токио на переговорах с Россией не требует переселения жителей островов.

После Второй мировой войны Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомай вошли в состав СССР. Япония продолжает оспаривать это решение и добивается возвращения островов.