Премьер Японии поклялся поставить точку в переговорах по Курилам

Абэ намерен решить разногласия с Россией по Курильским островам
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посещения могилы своего отца поклялся поставить точку в переговорах с Российской Федерацией по Курильским островам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Отметим, отец нынешнего премьера Японии Синтаро Абэ с 1982 по 1986 год был министром иностранных дел. Он занимался вопросами японско-советских отношений, мирного договора и принадлежности Курильских островов.
"Я каждый день буду делать все возможное, клянусь перед могилой выполнять свои обязанности", - заявил Абэ.
Напомним, в октябре Абэ заявил, что Япония намерена заключить мирный договор с РФ по итогам Второй мировой войны только после решения территориальных вопросов.
Позже он уточнил, что во время возврата Курильских островов будет учтено мнение российских граждан. Абэ подчеркнул, что Токио на переговорах с Россией не требует переселения жителей островов.
После Второй мировой войны Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомай вошли в состав СССР. Япония продолжает оспаривать это решение и добивается возвращения островов.