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Япония заключит мир с РФ после решения территориального вопроса, - Абэ  

Новости » Политика    24.10.2018 - 08:51
Фото: Синдзо Абэ (bundesregierung.de)
Фото: Синдзо Абэ (bundesregierung.de)

Абэ анонсировал "новую эру" в двусторонних отношениях с Россией

Япония намерена заключить мирный договор с Российской Федерацией по итогам Второй мировой войны только после решения территориального вопроса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Синдзо Абе на открытии сессии местного парламента.

По словам Абе, отношения между двумя странами находятся в "ненормальном состоянии". В то же время достигнутые после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным договоренности последовательно выполняются.

"Бывшие жители островов уже второй год посещают на них могилы предков с использованием самолета. В сторону реализации двинулся и вопрос о проведении там совместной хозяйственной деятельности. На основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях", - добавил Абэ.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония не будет заключать мирный договор с Российской Федерацией, пока стороны не решат вопрос Курильских островов.

До этого президент России Владимир Путин предложил Токио к концу 2018 года заключить мирный договор.

 

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