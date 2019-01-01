Абэ пообещал, что во время передачи Курил Японии будет учтено мнение русских, живущих там

Фото: Синдзо Абэ (flickr.com/nato)

Япония не требует переселения жителей островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью рассказал, что передача Курильских островов Японии не должно вызвать проблем у граждан РФ, проживающих на этих территориях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Asahi.

Абэ подчеркнул, что сторона Японии на переговорах с Россией не требует переселения жителей островов. Также премьер-министр отметил, что позиция жителей должна быть учтена во время перехода территории под юрисдикцию Японии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Японии сказал, что предложение Путина по мирному договору между странами будет рассматриваться после переговоров по спорным территориям. Синдзо Абэ заявил, что "сначала нам необходимо решить территориальный спор и только потом - проблему мирного договора".

Отметим, что после Второй мировой войны Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомай вошли в состав СССР. Япония продолжает оспаривать это решение и добивается возвращения островов к своей территории. Через спор за Курильские острова РФ и Япония до сих пор не заключили мирного договора после закнчення Второй мировой войны.