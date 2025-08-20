Мінфін США: зброя для України продається через Європу з 10% націнкою

Гарантії безпеки для України

Тема гарантій безпеки стала однією з ключових під час зустрічі у Білому домі 18 серпня, де зібралися президенти США та України разом із європейськими лідерами. Обговорювалось, що майбутня система підтримки Києва може базуватися на принципах 5 статті НАТО, однак без формального членства України в Альянсі.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що Вашингтон братиме участь у цих домовленостях, але головна роль належатиме європейським партнерам. При цьому він чітко виключив можливість відправки американських військових в Україну. Водночас у Білому домі зазначили, що не виключають підтримку Києва з повітря в межах майбутніх гарантій.

Після переговорів стало відомо, що близько десяти країн готові відправити війська на допомогу Україні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що деталі узгодять протягом найближчих десяти днів. До процесу може долучитися і Японія: прем’єр-міністр Ішібу Сіґеру заявив, що країна розглядає можливість участі після того, як генсек НАТО Марк Рютте включив Токіо до "коаліції рішучих".