ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Гарантії безпеки будуть": Зеленський розкрив подальші кроки після перемовин у Вашингтоні

Вівторок 19 серпня 2025 12:31
UA EN RU
"Гарантії безпеки будуть": Зеленський розкрив подальші кроки після перемовин у Вашингтоні Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський розкрив подальші кроки української делегації після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом та європейськими союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що сьогодні, 19 серпня, продовжиться координація на рівні лідерів, будуть обговорення, готуються відповідні формати.

"Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", - підкреслив глава держави.

Саміт у Вашингтоні 18 серпня

Нагадаємо, вчора, 18 серпня, у Білому домі проходили переговори за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів, які приїхали разом з президентом України.

Під час зустрічі Трамп перервав багатосторонні перемовини, щоб зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Після розмови з главою Кремля американський президент заявив, що досяг домовленості про підготовку зустрічі за участю Зеленського. Наступним кроком може стати тристоронній саміт, який може пройти в одній з європейських країн.

За даними Axios, Трамп розраховує, що переговори Зеленського та Путіна можуть відбутися вже цього місяця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"