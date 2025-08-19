"Гарантії безпеки будуть": Зеленський розкрив подальші кроки після перемовин у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський розкрив подальші кроки української делегації після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом та європейськими союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що сьогодні, 19 серпня, продовжиться координація на рівні лідерів, будуть обговорення, готуються відповідні формати.

"Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть. І ми зробимо все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу", - підкреслив глава держави.