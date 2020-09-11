Срыв инспекции на Донбассе и новые зоны карантина: новости за 10 сентября

Коллаж РБК-Украина

Очередное обострение на Донбассе и срыв инспекции в Шумах, Украину поделили на новые зоны карантина, сейм Литвы официально назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси. Подробнее о том, что произошло в четверг, 10 сентября, - в материале РБК-Украина

На Донбассе новое обострение после срыва инспекции в Шумах: что известно

Вчера, 10 сентября, на Донбассе должна была пройти совместная инспекция украинских позиций в районе Шумов Донецкой области. За час до запланированной проверки стало известно, что ее отменили, а стороны выступили с взаимными обвинениями в срыве соглашений.

О причинах срыва проверки и новом обострении в зоне боевых действий - в материале РБК-Украина.

Украину поделили на новые зоны карантина: что изменилось

Вчера, 10 сентября, в Украине обновили зоны карантина. Эпидемиологическая ситуация остается сложной в некоторых регионах страны.

Согласно новому зонированию, Киев попал в "оранжевую зону" карантина.

Хомчак заразился коронавирусом

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заразился коронавирусом COVID-19. На сегодня он находится на самоизоляции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

По его словам, Хомчак уже две недели находится на самоизоляции.

Сейм Литвы официально назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Беларуси назвал оппозиционерку Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Сейм призвал международное сообщество поддержать требование Тихановской о проведении новых выборов в Беларуси.

Об этом говорится в тексте принятой вчера, 10 сентября, резолюции литовского Сейма.

В то же время литовский парламент называет действующего президента Беларуси Александра Лукашенко незаконным руководителем страны и призывает международную общественность оценить его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа, и фактическую аннексию страны.

Навальный полностью пришел в сознание после отравления

Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в сознание. Он может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете.

По данным издания, если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей.

При этом у Навального назвали преувеличенным материал Spiegel о состоянии оппозиционера.

В Бейруте вновь вспыхнул сильный пожар в порту

В столице Ливана Бейруте вспыхнул новый сильный пожар в порту. Причины пожара пока неизвестны. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что пожар произошел на складе, где хранятся шины. Он находится вблизи места, где месяц назад произошел мощный взрыв.

Президент Ливана Мишель Аун не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.

Масштабные пожары в Калифорнии: трое погибших и тысячи эвакуированных (фото, видео)

В Калифорнии (США) произошли масштабные лесные пожары. В результате уже погибли трое человек, тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

Тела погибших нашли в округе Бьютт. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел в пяти округах режим чрезвычайной ситуации.

В киевском ТРЦ расстреляли парня: детали ЧП

В Киеве произошла стрельба в торгово-развлекательном комплексе на Оболонском проспекте.

Предварительно было установлено, что в одном из ТРЦ на Оболони произошел конфликт между потерпевшим - 25-летним парнем - и несколькими неизвестными. Впоследствии один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.

Экс-мэр Киева объявился и требует сделать русский язык государственным

Леонид Черновецкий обратился в суд из-за статуса русского языка в Украине. Бывший мэр Киева требует, чтобы судьи обязали Кабинет министров Украины внести в Верховную Раду законопроект о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Такой иск от экс-чиновника поступил в Окружной административный суд украинской столицы, говорится в пресс-службе суда.

Черновецкий считает, что правительство Украины не имело право не внести соответствующий проект закона на рассмотрение парламента. Суть этого законопроекта состоит в том, чтобы утвердить статус русского языка как государственный в Украине. Так как подобный документ правительство не выносило в Раду, истец призывает суд "признать противоправной бездеятельность" Кабмина.

В Украине кардинально изменится климат: о суровой зиме забудем

В Украине очень сильно изменится климат из-за глобального потепления. О суровых и снежных зимах нам придется забыть. Дело в том, что климатические зоны перемещаются на север. К примеру, из-за этого движения Киев окажется в степной зоне, характерной для Юга Украины.

"Кроме повышения среднегодовой температуры, будут изменения природного биологического разнообразия. Ожидать снежные и морозные зимы в широте, где находится украинская столица, крайне оптимистично. Я убеждена в этом и большинство экспертной среды со мной соглашаются", - рассказала УНИАН эколог Людмила Цыганок.