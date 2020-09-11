Зрив інспекції на Донбасі і нові зони карантину: новини за 10 вересня

Колаж РБК-Україна

Чергове загострення на Донбасі і зрив інспекції в Шумах, Україну поділили на нові зони карантину, сейм Литви офіційно назвав Тіхановську обраним лідером Білорусі. Детальніше про те, що сталося в четвер, 10 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

На Донбасі нове загострення після зриву інспекції в Шумах: що відомо

Сьогодні, 10 вересня, на Донбасі мала пройти спільна інспекція українських позицій в районі Шумів Донецької області. За годину до запланованої перевірки стало відомо, що її скасували, а сторони виступили із взаємними звинуваченнями у зриві угод.

Про причини зриву перевірки і нове загострення у зоні бойових дій - в матеріалі РБК-Україна.

Україну поділили на нові зони карантину: що змінилось

Вчора, 10 вересня, в Україні оновили зони карантину. Епідеміологічна ситуація лишається складною в деяких регіонах країни.

Згідно з новим зонування, Київ потрапив в "помаранчеву зону" карантину.

Хомчак заразився коронавірусом

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заразився коронавірусом COVID-19. На сьогодні він знаходиться на самоізоляції.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив начальник управління зі зв'язків із громадськістю ВСУ Богдан Сеник.

За його словами, Хомчак вже два тижні знаходиться на самоізоляції.

Сейм Литви офіційно назвав Тіхановську обраним лідером Білорусі

Сейм Литви у своїй резолюції щодо ситуації в Білорусі назвав опозиціонерку Світлану Тіхановську законно обраним лідером країни. Сейм закликав міжнародну спільноту підтримати вимогу Тіхановської щодо проведення нових виборів в Білорусі.

Про це йдеться у тексті ухваленої сьогодні резолюції литовського Сейму.

Водночас литовський парламент називає чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка незаконним керівником країни та закликає міжнародну громадськість оцінити його дії щодо укладення нових угод з Росією як злочин проти народу, і фактичну анексію країни.

Навальний повністю прийшов до тями після отруєння

Німецьке видання Der Spiegel повідомляє, що російський опозиціонер Олексій Навальний повністю прийшов до тями. Він може говорити і пам'ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.

За даними видання, якщо стан Навального продовжить поліпшуватися, можна очікувати, що він буде приймати більше відвідувачів.

Водночас у Навального назвали перебільшеним матеріал Spiegel про стан опозиціонера.

У Бейруті знову спалахнула сильна пожежа в порту

У столиці Лівану Бейруті спалахнув нова сильна пожежа в порту. Причини пожежі поки невідомі. Про це повідомляє The Associated Press.

Наголошується, що пожежа сталася на складі, де зберігаються шини. Він знаходиться поблизу місця, де місяць тому стався потужний вибух.

Президент Лівану Мішель Аун не виключає, що пожежа могла статися внаслідок умисного підпалу.

Масштабні пожежі в Каліфорнії: троє загиблих та тисячі евакуйованих (фото, відео)

У Каліфорнії (США) стались масштабні лісові пожежі. В результаті вже загинули троє людей, тисячі були змушені залишити свої будинки.

Тіла загиблих знайшли в окрузі Бьютт. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у п'яти округах режим надзвичайної ситуації.

У київському ТРЦ розстріляли хлопця: деталі НП

У Києві сталася стрілянина в торгово-розважальному комплексі на Оболонському проспекті.

Попередньо було встановлено, що в одному з ТРЦ на Оболоні стався конфлікт між потерпілим - 25-річним хлопцем - і кількома невідомими. Згодом один з них дістав пістолет і кілька разів вистрілив у свого опонента.

Молодий чоловік отримав вогнепальні поранення нижніх кінцівок. Зловмисникам вдалося втекти з місця події. Потерпілий був госпіталізований.

Екс-мер Києва об'явився і вимагає зробити російську мову державною

Леонід Черновецький звернувся до суду через статус російської мови в Україні. Колишній мер Києва вимагає, щоб судді зобов'язали Кабінет міністрів України внести до Верховної Ради законопроект про надання російській мові статусу державної.

Такий позов від екс-чиновника надійшов до Окружного адміністративного суду української столиці, говориться в прес-службі суду.

Черновецький вважає, що уряд України не мав право не внести відповідний проект закону на розгляд парламенту. Суть цього законопроекту полягає в тому, щоб утвердити статус російської мови як державної в Україні. Оскільки подібний документ уряд не виносив до Ради, позивач закликає суд "визнати протиправною бездіяльність" Кабміну.

В Україні кардинально зміниться клімат: про сувору зиму забудемо

В Україні дуже сильно зміниться клімат через глобальне потепління. Про суворі і сніжні зими нам доведеться забути. Річ у тому, що кліматичні зони переміщуються на північ. Наприклад, через цей рух Київ опиниться в степовій зоні, характерній для Півдня України.

"Крім підвищення середньорічної температури, будуть зміни природного біологічного різноманіття. Очікувати снігові та морозні зими в широті, де знаходиться українська столиця, вкрай оптимістично. Я переконана в цьому і більшість експертного середовища зі мною погоджуються", - розповіла УНІАН еколог Людмила Циганок.