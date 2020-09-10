У Навального назвали преувеличенным материал Spiegel о состоянии оппозиционера

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш назвала сильно преувеличенным материал немецкого издания Spiegel о состоянии российского оппозиционера. При этом она уточнила, что Навальный действительно приходит в сознание и реагирует на окружающих.

Об этом Ярмыш написала в Twitter.

По ее словам, статья содержит много фактических неточностей, хотя какие именно - не уточнила.

В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020

Напомним, немецкое издание Spiegel опубликовало материал, в котором указало, что Алексей Навальный пришел в сознание, может говорить и помнит детали происходившего до комы.

Также журналисты отмечали, что немецкие правоохранители усилили охрану в связи с опасениями новых покушений на Навального.

Как ранее сообщало РБК-Украина, немецкие врачи в организме Навального нашли следы следы яда класса "Новичок".

В понедельник, 7 сентября, врачи вывели Навального из комы, его состояние улучшилось.