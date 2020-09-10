ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Навального назвали преувеличенным материал Spiegel о состоянии оппозиционера

Четверг 10 сентября 2020 10:43
У Навального назвали преувеличенным материал Spiegel о состоянии оппозиционера
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш назвала сильно преувеличенным материал немецкого издания Spiegel о состоянии российского оппозиционера. При этом она уточнила, что Навальный действительно приходит в сознание и реагирует на окружающих.

Об этом Ярмыш написала в Twitter.

По ее словам, статья содержит много фактических неточностей, хотя какие именно - не уточнила.

Напомним, немецкое издание Spiegel опубликовало материал, в котором указало, что Алексей Навальный пришел в сознание, может говорить и помнит детали происходившего до комы.

Также журналисты отмечали, что немецкие правоохранители усилили охрану в связи с опасениями новых покушений на Навального.

Как ранее сообщало РБК-Украина, немецкие врачи в организме Навального нашли следы следы яда класса "Новичок".

В понедельник, 7 сентября, врачи вывели Навального из комы, его состояние улучшилось.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Навальныйотравление
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь