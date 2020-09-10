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Масштабные пожары в Калифорнии: трое погибших и тысячи эвакуированных

Калифорния, Четверг 10 сентября 2020 12:50
Масштабные пожары в Калифорнии: трое погибших и тысячи эвакуированных
Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/FrankIsimp)
Автор: Анастасия Рокитна

В Калифорнии (США) произошли масштабные лесные пожары. В результате уже погибли трое человек, тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает ВВС.

Тела погибших нашли в округе Бьютт. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел в пяти округах режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, общая площадь природных пожаров в этом году в американском штате Калифорния возросла до 881,4 тысяч гектаров. Огонь, который распространяется очень быстро, может уничтожить десятки тысяч зданий.

В Калифорнии без света осталось 172 тысяч человек в целях предосторожности, чтобы предотвратить загорание на линиях электропередачи и другом оборудовании.

Фото: пожары в Калифорнии (twitter.com/FrankIsimp)

Два крупнейших пожара в истории штата тушат в районе залива Сан-Франциско. В южной части Калифорнии пожары произошли в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и Сан-Диего. Власти закрыли восемь национальных парков, а также кемпинги и палаточные лагеря.

Причиной пожаров могут быть ураганные порывы ветра и высокая температура. Смог от лесных пожаров дошел и до крупнейшего города этого штата Сиэтл.

Огонь пытаются потушить около 14 тысяч пожарных. Температура в Лос-Анджелесе достигла в воскресенье, 6 сентября, 49,4 градуса Цельсия. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в городе.

Отметим, что пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния вспыхнули сотни лесных пожаров, однако через неделю пожар увеличилась более чем в два раза.

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