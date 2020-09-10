Украину поделили на новые зоны карантина: что изменилось

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Сегодня, 10 сентября, в Украине обновили зоны карантина. Эпидемиологическая ситуация остается сложной в некоторых регионах страны.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с полуночи 14 сентября.

"Красная зона"

В этой зоне остаются Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Запрещается работа общественного транспорта; посещение школ, университетов; деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

"Оранжевая зона"

В "оранжевую зону" вошли Киев, Винница, Харьков, Сумы, Хмельницкий, Ужгород и Львов.

Запрещается: работа хостелов, турбаз и т. п (кроме отелей); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; принятие новых изменений в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

"Желтая зона"

Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги.

"Зеленая зона"

Обязательным остается наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время проведения массовых мероприятий (1 человек на 5 кв. м); соблюдение дистанции во время проведения мероприятий в учреждениях культуры (заполненность 50% мест); перевозка людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест. Эти ограничения действуют и в других зонах.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на бунт мэров из-за карантина.

Отметим, что Черновцы подают в суд на Кабмин из-за попадания в "красную зону".