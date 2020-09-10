На Донбассе новое обострение после срыва инспекции в Шумах: что известно

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Сегодня, 10 сентября, на Донбассе должна была пройти совместная инспекция украинских позиций в районе Шумов Донецкой области. За час до запланированной проверки стало известно, что ее отменили, а стороны выступили с взаимными обвинениями в срыве соглашений.

О причинах срыва проверки и новом обострении в зоне боевых действий - в материале РБК-Украина.

Новое обострение после срыва проверки

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, в 14:15 боевики открыли огонь по украинским в районе Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ для совместной инспекции. Штаб подчеркивает, что это открытая провокация, а благодаря оперативности разведки вовремя удалось обезопасить бойцов и представителей вышеуказанных организаций.

Украина инициировала срочную встречу ТКГ

В распоряжении РБК-Украина есть обращение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука к представителям ОБСЕ. В письме он предлагает перенести запланированную инспекцию в Шумах до обсуждения ее срыва на срочном заседании подгруппы по безопасности.

Украинская сторона предлагает провести такое заседание в формате видеоконференции как можно быстрее.

Почему отменили инспекцию в Шумах

У президента Украины Владимира Зеленского заявили, что совместная инспекция была сорвана в связи с постоянным изменением запросов российской стороны и невыполнением условий перемирия. В частности, накануне проверки утром 10 сентября боевики выдвинули ряд требований, которые противоречат друг другу.

Кравчук добавил, что совместная поездка была отменена после того, как российская сторона выдвинула требования:

посещение новых точек;

осуществление фото- и видеофиксации;

подписание совместного протокола.

В Офисе президента отметили, что формат поездки предусматривал технический характер таких действий: участники должны были быть в гражданской одежде, в инспекции не должны принимать участие одиозные представители. Кроме того, у Зеленского подчеркнули, карантинные ограничения влияют на детали того, как могла бы пройти инспекция в районе Шумов.

Боевики обвиняют Украину, Россия пока молчит

Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики", в свою очередь, обвинили Украину в срыве запланированной инспекции. Там также уточнили, что украинская сторона требовала наличие у представителя "ДНР" Руслана Якубова отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта России либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на его шевронах и в удостоверениях аббревиатуры "ДНР".

Примечательно, что пока нет информации о том, планируют ли боевики обстрел украинских позиций в Шумах, который они угрожали осуществить 7 и 9 сентября, но отказались от этой идеи после достигнутых соглашений о совместной инспекции.

По состоянию на 16:30 российская сторона не выступала с официальными комментариями.

Зачем нужна была совместная инспекция

На прошлой неделе главарь "ДНР" Денис Пушилин выступил с угрозами обстрелять позиции Украины в районе Шумов. По его словам, ВСУ якобы оборудовали новые позиции в нарушение режима прекращения огня, который действует с 27 июля.

Украинская сторона опровергает обвинения, мониторинговая миссия ОБСЕ подтверждает, что украинские военные в полной мере соблюдают режим тишины.

В ходе экстренной встречи ТКГ по Донбассу 9 сентября стороны договорились провести совместную инспекцию при участии ОБСЕ, чтобы положить конец угрозам боевиков.