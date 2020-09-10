ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сейм Литвы официально назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси

Вильнюс, Четверг 10 сентября 2020 21:03
Сейм Литвы официально назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Беларуси назвал оппозиционерку Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Сейм призвал международное сообщество поддержать требование Тихановской о проведении новых выборов в Беларуси.

Об этом говорится в тексте принятой сегодня резолюции литовского Сейма.

В то же время литовский парламент называет действующего президента Беларуси Александра Лукашенко незаконным руководителем страны и призывает международную общественность оценить его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа, и фактическую аннексию страны.

Кроме того, Сейм Литвы призвал Москву не вмешиваться во внутренние дела и внешнюю политику Беларуси, а также пригрозил России и белорусскому режиму санкциями, если они попытаются "ограничить суверенитет Беларуси против воли белорусского народа".

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. На выборах официально победил Лукашенко, но Евросоюз и белорусская оппозиция считают, что выборы были сфальсифицированы. Белорусская оппозиция считает, что на самом деле победила на выборах именно Тихановская, которая была главной конкуренткой Лукашенко.

Ранее в Министерстве иностранных дел Литвы призвали Евросоюз предоставить "конкретную помощь" белорусской оппозиции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика БеларусьЛитваСветлана Тихановская
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь