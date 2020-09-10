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Пожар в Бейруте: президент Ливана не исключает поджога

Бейрут, Четверг 10 сентября 2020 20:35
Пожар в Бейруте: президент Ливана не исключает поджога
Фото: пожар в порту Бейрута (twitter.com/SocialistEast)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Ливана Мишель Аун провел заседание Высшего совета обороны страны в связи с новым масштабным пожаром в порту Бейрута. Глава государства не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.

Об этом сообщает ливанский телеканал lebanon24.

Аун поблагодарил армию, силы гражданской обороны и пожарную охрану за огромные усилия, приложенные для тушения пожара в порту Бейрута.

"Сегодняшний пожар может быть преднамеренным актом саботажа или следствием технической ошибки, неосведомленности или небрежности", - заявил он.

Ливанский президент призвал как можно скорее установить причину пожара и наказать виновных.

Напомним, в начале августа в порту Бейрута прогремело два мощных взрыва, в результате которых погибли более 220 человек и около 5 тысяч пострадали.

На днях ливанские спасатели прекратили поисковую операцию в Бейруте.

Сегодня в порту Бейрута снова вспыхнул мощный пожар. Предварительно, загорелся склад с шинами.

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