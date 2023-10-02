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Спрямовані удари. У Повітряних силах назвали мету нічної атаки росіян

Україна, Понеділок 02 жовтня 2023 09:20
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Спрямовані удари. У Повітряних силах назвали мету нічної атаки росіян Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські удари спрямовані на військові та інфраструктурні об'єкти України. Окупанти запускають невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоб розвідати нашу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Звичайно ворог переслідує різну мету. Не треба думати, що це всього лише розвідка боєм. Це спрямовані удари. Якщо навіть дронів менше ніж зазвичай, це все-таки спрямовані удари по певних об'єктах військових чи інфраструктурних. Вирішили вони цього разу менше (дронів - ред.) запустити. Але це не говорить про те, що не слід очікувати (атак - ред.) протягом дня", - сказав Ігнат.

За його словами, росіяни запускають невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоб побачити, які засоби в нас є і чи працюють вони.

"Сьогодні зрештою невелика відносно атака. Але все одно вона супроводжується сигналом повітряної тривоги, як би там не було. Щодо тих 4 дронів збитих, то є ще інформація про те, що ворог застосовував і балістичну ракету на одному з напрямків. Уточнюється що з нею відбулося", - розповів речник.

Нічна атака по Україні 2 жовтня

В ніч на 2 жовтня масштабну повітряну тривогу оголошували аж двічі. Перший раз через ракетну та дронову небезпеку. Тоді "червоніли" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. До того ж у Кривому Розі лунали вибухи.

Другий раз оголошували тривогу в Києві та ряді інших областей, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, росіяни атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Силам ППО вдалося знищити 4 із 7 ударних безпілотників.

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