Спрямовані удари. У Повітряних силах назвали мету нічної атаки росіян
Російські удари спрямовані на військові та інфраструктурні об'єкти України. Окупанти запускають невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоб розвідати нашу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Звичайно ворог переслідує різну мету. Не треба думати, що це всього лише розвідка боєм. Це спрямовані удари. Якщо навіть дронів менше ніж зазвичай, це все-таки спрямовані удари по певних об'єктах військових чи інфраструктурних. Вирішили вони цього разу менше (дронів - ред.) запустити. Але це не говорить про те, що не слід очікувати (атак - ред.) протягом дня", - сказав Ігнат.
За його словами, росіяни запускають невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоб побачити, які засоби в нас є і чи працюють вони.
"Сьогодні зрештою невелика відносно атака. Але все одно вона супроводжується сигналом повітряної тривоги, як би там не було. Щодо тих 4 дронів збитих, то є ще інформація про те, що ворог застосовував і балістичну ракету на одному з напрямків. Уточнюється що з нею відбулося", - розповів речник.
Нічна атака по Україні 2 жовтня
В ніч на 2 жовтня масштабну повітряну тривогу оголошували аж двічі. Перший раз через ракетну та дронову небезпеку. Тоді "червоніли" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. До того ж у Кривому Розі лунали вибухи.
Другий раз оголошували тривогу в Києві та ряді інших областей, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, росіяни атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Силам ППО вдалося знищити 4 із 7 ударних безпілотників.
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