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В деяких областях України оголосили повітряну тривогу: є ракетна небезпека

Понеділок 02 жовтня 2023 04:10
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В деяких областях України оголосили повітряну тривогу: є ракетна небезпека Фото: в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 2 жовтня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу - Повітряні сили попередджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Станом на 4:48 карта тривог виглядає так:

В деяких областях України оголосили повітряну тривогу: є ракетна небезпека

Причина тривоги

В Повітряних силах попередили мешканців зазначених областей про ракетну небезпеку.

В КМДА та регіональних ОВА закликали мешканців пройти до укриттів та не знімати роботу ППО.

"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів", - пізніше написали в ПС.

Відбій тривоги

В Повітряних силах оголосили про відбій тривоги по всіх областях.

Попередня нічна атака

Російські окупанти в ніч на 1 жовтня вчергове атакували Україну "шахедами" - 16 із 30 вдалося збити.

Так, дрони вдарили по місту Умань Черкаської області. Під ударом ворога була промислова інфраструктура. Крім цього, у Кривому Розі внаслідок атаки дронів пошкоджена цивільна інфраструктура. Зазначається, що окупанти ударили по промисловості.

Також під ударом ворога опинились Харків та Миколаївська область.

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