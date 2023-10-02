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В Кривому Розі пролунали вибухи

Понеділок 02 жовтня 2023 02:16
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В Кривому Розі пролунали вибухи Фото: в Кривому Розі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 2 жовтня в Кривому Розі пролунали вибухи. До цього повідомляли про рух в сторону міста дронів-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Вибухи пролунали близько 02:07 і через п'ять хвилин повторились.

Зазначимо, що в області більше ніж півгодини тому оголосили про повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух "шахедів" в сторону міста.

Вибухи в Кривому Розі 1 жовтня

В попередню ніч окупанти теж обстрілювали Україну. Серед іншого, в Кривому Розі внаслідок атаки дронів пошкоджена цивільна інфраструктура. Зазначалось, що окупанти ударили по промисловості.

У місті виникла пожежа, яку ліквідували, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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