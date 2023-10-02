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Направленные удары. В Воздушных силах назвали цель ночной атаки россиян

Украина, Понедельник 02 октября 2023 09:20
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Направленные удары. В Воздушных силах назвали цель ночной атаки россиян Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские удары направлены на военные и инфраструктурные объекты Украины. Оккупанты запускают небольшое количество дронов, прокладывают пути, чтобы разведать нашу ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Конечно враг преследует разную цель. Не надо думать, что это всего лишь разведка боем. Это направленные удары. Если даже дронов меньше обычного, это все-таки направленные удары по определенным объектам военным или инфраструктурным. Решили они на этот раз меньше (дронов - ред.) запустить. Но это не говорит о том, что не следует ожидать (атак - ред.) в течение дня", - сказал Игнат.

По его словам, россияне запускают небольшое количество дронов, прокладывают пути, чтобы увидеть, какие средства у нас есть и работают ли они.

"Сегодня в конце концов небольшая относительно атака. Но все равно она сопровождается сигналом воздушной тревоги, как бы то ни было. Что касается тех 4 дронов сбитых, то есть еще информация о том, что враг применял и баллистическую ракету на одном из направлений. Уточняется, что с ней произошло", - рассказал спикер.

Ночная атака по Украине 2 октября

В ночь на 2 октября масштабную воздушную тревогу объявляли дважды. Первый раз из-за ракетной и дроновой опасности. Тогда "краснели" Херсонская, Николаевская, Днепропетровская и Кировоградская области. К тому же в Кривом Роге раздавались взрывы.

Второй раз объявляли тревогу в Киеве и ряде других областей, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, россияне атаковали территорию Украины дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами. Силам ПВО удалось уничтожить 4 из 7 ударных беспилотников.

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