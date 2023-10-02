Є загроза ракет і дронів: в частині областей України оголошено повітряну тривогу

В ніч на 2 жовтня в частині областей України було оголошено повітряну тривогу - в повітряних силах попереджають про загрозу атак дронами та ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Станом на 3:12 карта тривог виглядає так:

Причина тривоги

Спочатку ПС оголосили тривогу в Миколаївській та Херсонській областях - там попереджали про загрозу ударів ракетами, а також фіксацію на Херсонщині "шахедів".

Пізніше до них доєдналась Дніпропетровська область - там заявляли про небезпеку ударів дронами. Повідомлялось про рух "шахедів" в сторону Кривого Рогу.

О 2:15 повідомили про ракетну небезпеку в Кіровоградській області, однак через 17 хвилин тривогу було скасовано.

Вибухи в Кривому Розі

Станом на 02:12 в місті повідомлялось про два вибухи. Наразі немає офіційної інформації щодо них.

Відбій тривоги

О 3:34 Повітряні сили повідомили про відбій тривоги по всім областям.

Попередня нічна атака

Російські окупанти в ніч на 1 жовтня вчергове атакували Україну "шахедами" - 16 із 30 вдалося збити.

Так, дрони вдарили по місту Умань Черкаської області. Під ударом ворога була промислова інфраструктура. Крім цього, у Кривому Розі внаслідок атаки дронів пошкоджена цивільна інфраструктура. Зазначається, що окупанти ударили по промисловості.

Також під ударом ворога опинились Харків та Миколаївська область.

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