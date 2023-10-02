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РФ вночі атакувала Україну "Шахедами": скільки дронів збили сили ППО

Україна, Понеділок 02 жовтня 2023 08:53
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РФ вночі атакувала Україну "Шахедами": скільки дронів збили сили ППО Фото: сили ППО збили 4 дрони під час нічної атаки по Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В ніч на 2 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 4 із 7 ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що пуски здійснювалися з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія).

Усього під час атаки зафіксовано пуски семи ударних БПЛА. Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 "Шахеди".

Нічна атака по Україні 2 жовтня

В ніч на 2 жовтня масштабну повітряну тривогу оголошували аж двічі. Перший раз через ракетну та дронову небезпеку. Тоді "червоніли" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. До того ж у Кривому Розі лунали вибухи.

Другий раз оголошували тривогу в Києві та ряді інших областей, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, росіяни атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Чотири "Шахеди" збили, але є і влучання.

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