РФ вночі атакувала Україну "Шахедами": скільки дронів збили сили ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що пуски здійснювалися з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія).

Усього під час атаки зафіксовано пуски семи ударних БПЛА. Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 "Шахеди".

Нічна атака по Україні 2 жовтня

В ніч на 2 жовтня масштабну повітряну тривогу оголошували аж двічі. Перший раз через ракетну та дронову небезпеку. Тоді "червоніли" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. До того ж у Кривому Розі лунали вибухи.

Другий раз оголошували тривогу в Києві та ряді інших областей, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, росіяни атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Чотири "Шахеди" збили, але є і влучання.