РФ вночі атакувала Україну "Шахедами": скільки дронів збили сили ППО
В ніч на 2 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 4 із 7 ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що пуски здійснювалися з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія).
Усього під час атаки зафіксовано пуски семи ударних БПЛА. Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 "Шахеди".
Нічна атака по Україні 2 жовтня
В ніч на 2 жовтня масштабну повітряну тривогу оголошували аж двічі. Перший раз через ракетну та дронову небезпеку. Тоді "червоніли" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. До того ж у Кривому Розі лунали вибухи.
Другий раз оголошували тривогу в Києві та ряді інших областей, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, росіяни атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Чотири "Шахеди" збили, але є і влучання.
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