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Збиті дрони і влучання: що відомо про нічну атаку

Понеділок 02 жовтня 2023 07:44
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Збиті дрони і влучання: що відомо про нічну атаку Фото: що відомо про наслідки обстрілів 2 жовтня (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 2 жовтня росіяни знову атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Чотири "шахеди" збили, але є і влучання.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк під час телемарафону, передає РБК-Україна.

Вона заявила, що за ніч ворог застосував 18 КАБів, які були спрямовані на цивільну інфраструктуру та житлові райони.

"Пошкоджено і лікарню, і об’єкти кричної інфраструктури", - заявила вона.

При цьому, атака дронами була не дуже масована, вірогідно, росіяни намагались розвідати місцезнаходження ППО, зазначила Гуменюк. "Шахеди" запускали з південно-східного напрямку, однак маршрут був "не зовсім звичним".

"В основному через Херсонщину, але очевидне було спрямування на Криворіжжя. Там 3 дрони знищені, і один знищений на Херсонщині, але є і влучання в одне з промислових підприємств. Вдарили дрони і на Херсонщині. Знов пошкоджено суто цивільну інфраструктуру - заводи сільськогосподарського підприємства", - повідомила Гуменюк.

Нічна атака 2 жовтня

В ніч на 2 жовтня масштабну повітряну тривогу оголошували аж двічі. Перший раз через ракетну та дронову небезпеку. Тоді "червоніли" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. До того ж, в Кривому Розі лунали вибухи.

Другий раз оголошували тривогу в Києві та ряді інших областей, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

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Збиті дрони і влучання: що відомо про нічну атаку
Збиті дрони і влучання: що відомо про нічну атаку
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