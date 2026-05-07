Спрощення фізики та поліція в пунктах тестування: що варто знати абітурієнтам про НМТ-2026

13:00 07.05.2026 Чт
4 хв
Учасникам НМТ нагадади, що категорично не можна брати на тестування
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Як відбуватиметься НМТ у 2026 році? (Getty Images)

У 2026 році національний мультипредметний тест (НМТ) складатимуть за вже знайомою моделлю - без кардинальних змін, але з урахуванням безпекових викликів війни, можливих відключень світла та великої кількості вступників за кордоном.

РБК-Україна розповідає, що про це під час брифінгу повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

Головне:

  • Формат тесту: НМТ-2026 включає три обов'язкові предмети та один на вибір. Модель залишається незмінною, але з легким спрощенням завдань із фізики.
  • Ключові дати: Реєстрація завершується, а основна сесія стартує 20 травня і триватиме до кінця червня.
  • Географія: Іспити прийматимуть у 32 країнах світу, проте кількість місць за кордоном обмежена.
  • Безпека: Під час повітряної тривоги іспит призупиняється, а всі учасники переходять до укриттів.
  • Суворий контроль: Наявність будь-якого гаджета або шпаргалки призведе до негайного анулювання результатів тесту.
  • Миттєвий результат: Попередні бали вступники побачать на моніторі одразу після натискання кнопки "Завершити тест".

Яким буде НМТ-2026

Структура тестування залишиться такою ж, як і в попередні два роки. НМТ-2026 складатиметься з чотирьох предметів:

  • української мови;
  • математики;
  • історії України;
  • одного предмета на вибір.

Тестування проходитиме у два блоки, між якими передбачена 20-хвилинна перерва.

За словами Вакуленко, глобальних змін у форматі не буде. Водночас у тесті з фізики трохи спростили останню частину. Таке рішення ухвалили після аналізу результатів минулого року, коли фізику обирало небагато вступників, а значна частина з них не подолала пороговий бал.

Коли відбудеться НМТ

Основна сесія стартує 20 травня 2026 року. Далі тестування проводитимуть майже щодня до кінця червня. Також у липні заплановано додаткову сесію НМТ.

Цього року зареєструвалися понад 355 тисяч вступників - це на 43 тисячі більше, ніж торік. Серед них понад 100 тисяч - випускники минулих років.

Де можна скласти НМТ за кордоном

Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном працюватимуть у 54 містах 32 країн.

Основні сесії НМТ проведуть в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція.

Найбільше охочих складати тест за кордоном - у Польщі, Німеччині та Чехії.

В УЦОЯО попереджають, що кількість місць за кордоном обмежена. Якщо в певному місті всі місця будуть зайняті, ця локація стане недоступною для вибору.

Додаткові сесії проведуть у 12 країнах: Болгарії, Великобританії, Іспанії, Італії, Ірландії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччині, Хорватії та Чехії.

Як проходитиме тестування за кордоном

НМТ за межами України проводитимуть за такими ж правилами, як і в Україні.

Тестування відбуватиметься у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти.

УЦОЯО наголошує, що незалежно від країни проходження тесту принципи залишаються однаковими - прозорість та справедливість оцінювання.

Що робити під час повітряної тривоги

В Україні під час НМТ діятимуть посилені безпекові правила. Якщо під час тестування оголосять повітряну тривогу, а центр не розташований в укритті, усі учасники повинні:

  • перейти до укриття;
  • виконувати інструкції персоналу;
  • залишатися там до завершення тривоги.

Що потрібно взяти із собою

Учасникам НМТ необхідно мати:

  • паспорт або ID-картку (також підійде документ у "Дії");
  • сертифікат учасника НМТ - його потрібно заздалегідь завантажити та роздрукувати;
  • запрошення на тестування (можна в електронному вигляді).

Також рекомендують взяти ручку для роботи в чернетці, воду та легкий перекус.

Що заборонено

На тестування не можна приносити:

  • телефони;
  • навушники;
  • флешки;
  • шпаргалки;
  • будь-які технічні пристрої.

У пунктах тестування працюватиме поліція охорони. Якщо під час тестування у вступника знайдуть гаджет або заборонені матеріали, тест для нього буде припинено.

Також заборонено приносити предмети чи речовини, які можуть становити загрозу для інших.

Як дізнатися результати

НМТ проходитиме у комп’ютерному форматі. Після завершення тестування учасники одразу побачать свої результати на екрані.

Потім їх можна буде перевести у 200-бальну шкалу за спеціальними таблицями. Офіційні результати через кілька днів з’являться в особистих кабінетах вступників.

Раніше РБК-Україна розповідало, коли учасники НМТ-2026 отримають запрошення на тестування та де шукати інформацію про дату, час і місце іспиту.

Також ми писали, що за словами Тетяни Вакуленко, для складання тесту достатньо базових знань шкільної програми, але для високих балів і вступу до престижних вишів учням варто додатково готуватися самостійно. Також вона наголосила, що математика важлива не лише для технічних спеціальностей, а й для розвитку логічного мислення та роботи з інформацією.

