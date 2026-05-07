Спрощення фізики та поліція в пунктах тестування: що варто знати абітурієнтам про НМТ-2026

У 2026 році національний мультипредметний тест (НМТ) складатимуть за вже знайомою моделлю - без кардинальних змін, але з урахуванням безпекових викликів війни, можливих відключень світла та великої кількості вступників за кордоном.
РБК-Україна розповідає, що про це під час брифінгу повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.
Головне:
Структура тестування залишиться такою ж, як і в попередні два роки. НМТ-2026 складатиметься з чотирьох предметів:
Тестування проходитиме у два блоки, між якими передбачена 20-хвилинна перерва.
За словами Вакуленко, глобальних змін у форматі не буде. Водночас у тесті з фізики трохи спростили останню частину. Таке рішення ухвалили після аналізу результатів минулого року, коли фізику обирало небагато вступників, а значна частина з них не подолала пороговий бал.
Основна сесія стартує 20 травня 2026 року. Далі тестування проводитимуть майже щодня до кінця червня. Також у липні заплановано додаткову сесію НМТ.
Цього року зареєструвалися понад 355 тисяч вступників - це на 43 тисячі більше, ніж торік. Серед них понад 100 тисяч - випускники минулих років.
Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном працюватимуть у 54 містах 32 країн.
Основні сесії НМТ проведуть в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція.
Найбільше охочих складати тест за кордоном - у Польщі, Німеччині та Чехії.
В УЦОЯО попереджають, що кількість місць за кордоном обмежена. Якщо в певному місті всі місця будуть зайняті, ця локація стане недоступною для вибору.
Додаткові сесії проведуть у 12 країнах: Болгарії, Великобританії, Іспанії, Італії, Ірландії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччині, Хорватії та Чехії.
НМТ за межами України проводитимуть за такими ж правилами, як і в Україні.
Тестування відбуватиметься у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти.
УЦОЯО наголошує, що незалежно від країни проходження тесту принципи залишаються однаковими - прозорість та справедливість оцінювання.
В Україні під час НМТ діятимуть посилені безпекові правила. Якщо під час тестування оголосять повітряну тривогу, а центр не розташований в укритті, усі учасники повинні:
Також рекомендують взяти ручку для роботи в чернетці, воду та легкий перекус.
У пунктах тестування працюватиме поліція охорони. Якщо під час тестування у вступника знайдуть гаджет або заборонені матеріали, тест для нього буде припинено.
Також заборонено приносити предмети чи речовини, які можуть становити загрозу для інших.
НМТ проходитиме у комп’ютерному форматі. Після завершення тестування учасники одразу побачать свої результати на екрані.
Потім їх можна буде перевести у 200-бальну шкалу за спеціальними таблицями. Офіційні результати через кілька днів з’являться в особистих кабінетах вступників.
Також ми писали, що за словами Тетяни Вакуленко, для складання тесту достатньо базових знань шкільної програми, але для високих балів і вступу до престижних вишів учням варто додатково готуватися самостійно. Також вона наголосила, що математика важлива не лише для технічних спеціальностей, а й для розвитку логічного мислення та роботи з інформацією.