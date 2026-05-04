Достатньо знань за 7 клас? Чи реально скласти НМТ з математики без спецпідготовки

Воєнний стан і регулярні повітряні тривоги вносять свої корективи у навчання школярів, а отже й у підготовку до НМТ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко для "Українська правда. Життя".

Наскільки складним є НМТ з математики

Сьогодні в Україні точаться дискусії щодо обов'язковості математики на НМТ і відповідності тестових завдань шкільній програмі.

Водночас експерт нагадала, що "будь-яке тестування подібного формату має на меті розподілити вступників за рівнем їх підготовленості".

Вакуленко наголосила при цьому, що "ті, хто засвоїли шкільну програму з математики щонайменше на рівні сьомого класу, точно матимуть прохідні бали".

Чи потрібно готуватись до математики "окремо"

Очільниця УЦОЯО визнала, що в сучасних реаліях "не завжди є змога пропрацювати певні теми під час навчання".

"Бо через повітряні тривоги учні змушені перебувати в укриттях, де такі завдання складно опанувати", - пояснила вона.

Вакуленко зауважила, що в цілому бал, який діти отримають на НМТ, є результатом "їхньої наполегливої праці й навчання в школі".

Проте нинішні обставини "є дуже складними".

З огляду на це, за її словами, якщо "вступник планує навчатися в одному з найпрестижніших університетів України і хоче отримати результат 180+", то "потрібно самостійно додатково опрацювати матеріали".

Як змінилась концепція коефіцієнтів цього року

"Маю зауважити, що з минулого року дещо змінилася концепція коефіцієнтів, які застосовуються до результатів предметних тестів НМТ", - повідомила Вакуленко.

Йдеться про те, що "ті вступники, які обрали спеціальності, пов'язані з математикою, мають вищий коефіцієнт".

Тим часом для тих, "хто обрав напрями, пов'язані з мистецтвом, творчістю, філологією та подібним" - цей коефіцієнт менший, "ніж у тих предметах, що ближчі до їхньої спеціальності".

"За умови високих результатів інших предметів НМТ, якісь пропущені окремі теми з математики - впливу на вступ не матимуть", - наголосила директорка УЦОЯО.

Чому математика сьогодні необхіда кожному

Насамкінець Вакуленко нагадала, що "математика й мова - це хороші предиктори успішного навчання на будь-якій спеціальності".

Математика, за її словами, "не стільки про якісь формули чи конкретні задачі, як про здатність мислити та опановувати інформацію".

"Сучасний професіонал має працювати з таблицями, графіками, діаграмами. Розуміти, які з масивів даних є валідними, а які - маніпулятивними. І цього всього вчить математика", - підсумувала спеціаліст.