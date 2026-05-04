ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Достатньо знань за 7 клас? Чи реально скласти НМТ з математики без спецпідготовки

13:10 04.05.2026 Пн
3 хв
Вступники, чиї спеціальності пов'язані з математикою, мають вищий коефіцієнт
aimg Ірина Костенко
Достатньо знань за 7 клас? Чи реально скласти НМТ з математики без спецпідготовки НМТ - непростий, але справедливий для учасників формат (фото ілюстративне: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Воєнний стан і регулярні повітряні тривоги вносять свої корективи у навчання школярів, а отже й у підготовку до НМТ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко для "Українська правда. Життя".

Читайте також: Не встигли або завадила тривога? Як абітурієнтам потрапити на додаткову сесію НМТ

Наскільки складним є НМТ з математики

Сьогодні в Україні точаться дискусії щодо обов'язковості математики на НМТ і відповідності тестових завдань шкільній програмі.

Водночас експерт нагадала, що "будь-яке тестування подібного формату має на меті розподілити вступників за рівнем їх підготовленості".

Вакуленко наголосила при цьому, що "ті, хто засвоїли шкільну програму з математики щонайменше на рівні сьомого класу, точно матимуть прохідні бали".

Чи потрібно готуватись до математики "окремо"

Очільниця УЦОЯО визнала, що в сучасних реаліях "не завжди є змога пропрацювати певні теми під час навчання".

"Бо через повітряні тривоги учні змушені перебувати в укриттях, де такі завдання складно опанувати", - пояснила вона.

Вакуленко зауважила, що в цілому бал, який діти отримають на НМТ, є результатом "їхньої наполегливої праці й навчання в школі".

Проте нинішні обставини "є дуже складними".

З огляду на це, за її словами, якщо "вступник планує навчатися в одному з найпрестижніших університетів України і хоче отримати результат 180+", то "потрібно самостійно додатково опрацювати матеріали".

Як змінилась концепція коефіцієнтів цього року

"Маю зауважити, що з минулого року дещо змінилася концепція коефіцієнтів, які застосовуються до результатів предметних тестів НМТ", - повідомила Вакуленко.

Йдеться про те, що "ті вступники, які обрали спеціальності, пов'язані з математикою, мають вищий коефіцієнт".

Тим часом для тих, "хто обрав напрями, пов'язані з мистецтвом, творчістю, філологією та подібним" - цей коефіцієнт менший, "ніж у тих предметах, що ближчі до їхньої спеціальності".

"За умови високих результатів інших предметів НМТ, якісь пропущені окремі теми з математики - впливу на вступ не матимуть", - наголосила директорка УЦОЯО.

Чому математика сьогодні необхіда кожному

Насамкінець Вакуленко нагадала, що "математика й мова - це хороші предиктори успішного навчання на будь-якій спеціальності".

Математика, за її словами, "не стільки про якісь формули чи конкретні задачі, як про здатність мислити та опановувати інформацію".

"Сучасний професіонал має працювати з таблицями, графіками, діаграмами. Розуміти, які з масивів даних є валідними, а які - маніпулятивними. І цього всього вчить математика", - підсумувала спеціаліст.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про допуск на НМТ-2026 і час початку - як не запізнитись на іспит і коли на нього вже не пустять.

Крім того, ми пояснювали, чому НМТ насправді потрібен не всім.

Читайте також, як зросла кількість вступників на НМТ-2026 та які предмети стали найпопулярнішими.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УЦОКО Школа Вступна кампанія НМТ Діти Поради Учні Виші Випускники Абітурієнти
Новини
Путін боїться замаху дронами та перевороту, а між силовиками наростає конфлікт, - ЗМІ
Путін боїться замаху дронами та перевороту, а між силовиками наростає конфлікт, - ЗМІ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги