Упрощение физики и полиция в пунктах тестирования: что стоит знать абитуриентам об НМТ-2026

Главное: Формат теста: НМТ-2026 включает три обязательных предмета и один на выбор. Модель остается неизменной, но с легким упрощением заданий по физике.

НМТ-2026 включает три обязательных предмета и один на выбор. Модель остается неизменной, но с легким упрощением заданий по физике. Ключевые даты: Регистрация завершается, а основная сессия стартует 20 мая и продлится до конца июня.

Регистрация завершается, а основная сессия стартует 20 мая и продлится до конца июня. География: Экзамены будут принимать в 32 странах мира, однако количество мест за рубежом ограничено.

Экзамены будут принимать в 32 странах мира, однако количество мест за рубежом ограничено. Безопасность: Во время воздушной тревоги экзамен приостанавливается, а все участники переходят в укрытия.

Во время воздушной тревоги экзамен приостанавливается, а все участники переходят в укрытия. Строгий контроль: Наличие любого гаджета или шпаргалки приведет к немедленному аннулированию результатов теста.

Наличие любого гаджета или шпаргалки приведет к немедленному аннулированию результатов теста. Мгновенный результат: Предварительные баллы поступающие увидят на мониторе сразу после нажатия кнопки "Завершить тест".

Каким будет НМТ-2026

Структура тестирования останется такой же, как и в предыдущие два года. НМТ-2026 будет состоять из четырех предметов:

украинского языка;

математики;

истории Украины;

одного предмета на выбор.

Тестирование будет проходить в два блока, между которыми предусмотрен 20-минутный перерыв.

По словам Вакуленко, глобальных изменений в формате не будет. В то же время в тесте по физике немного упростили последнюю часть. Такое решение приняли после анализа результатов прошлого года, когда физику выбирало немного поступающих, а значительная часть из них не преодолела пороговый балл.

Когда состоится НМТ

Основная сессия стартует 20 мая 2026 года. Далее тестирование будут проводить почти ежедневно до конца июня. Также в июле запланирована дополнительная сессия НМТ.

В этом году зарегистрировались более 355 тысяч абитуриентов - это на 43 тысячи больше, чем в прошлом году. Среди них более 100 тысяч - выпускники прошлых лет.

Где можно сдать НМТ за рубежом

Временные экзаменационные центры за рубежом будут работать в 54 городах 32 стран.

Основные сессии НМТ проведут в таких странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Армения, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

Больше всего желающих сдавать тест за рубежом - в Польше, Германии и Чехии.

В УЦОКО предупреждают, что количество мест за рубежом ограничено. Если в определенном городе все места будут заняты, эта локация станет недоступной для выбора.

Дополнительные сессии проведут в 12 странах: Болгарии, Великобритании, Испании, Италии, Ирландии, Канаде, Германии, Польше, Португалии, Словакии, Хорватии и Чехии.

Как будет проходить тестирование за рубежом

НМТ за пределами Украины будут проводить по таким же правилам, как и в Украине.

Тестирование будет проходить в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. С участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные Украинским центром оценивания качества образования.

УЦОКО отмечает, что независимо от страны прохождения теста принципы остаются одинаковыми - прозрачность и справедливость оценивания.

Что делать во время воздушной тревоги

В Украине во время НМТ будут действовать усиленные правила безопасности. Если во время тестирования объявят воздушную тревогу, а центр не расположен в укрытии, все участники должны:

перейти в укрытие;

выполнять инструкции персонала;

оставаться там до завершения тревоги.

Что нужно взять с собой

Участникам НМТ необходимо иметь:

паспорт или ID-карту (также подойдет документ в "Дії");

сертификат участника НМТ - его нужно заранее скачать и распечатать;

приглашение на тестирование (можно в электронном виде).

Также рекомендуют взять ручку для работы в черновике, воду и легкий перекус.

Что запрещено

На тестирование нельзя приносить:

телефоны;

наушники;

флешки;

шпаргалки;

любые технические устройства.

В пунктах тестирования будет работать полиция охраны. Если во время тестирования у поступающего найдут гаджет или запрещенные материалы, тест для него будет прекращен.

Также запрещено приносить предметы или вещества, которые могут представлять угрозу для других.

Как узнать результаты

НМТ будет проходить в компьютерном формате. После завершения тестирования участники сразу увидят свои результаты на экране.

Затем их можно будет перевести в 200-балльную шкалу по специальным таблицам. Официальные результаты через несколько дней появятся в личных кабинетах поступающих.