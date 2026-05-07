Упрощение физики и полиция в пунктах тестирования: что стоит знать абитуриентам об НМТ-2026

В 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) будут сдавать по уже знакомой модели - без кардинальных изменений, но с учетом вызовов безопасности войны, возможных отключений света и большого количества поступающих за рубежом.
РБК-Украина рассказывает, что об этом во время брифинга сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.
Структура тестирования останется такой же, как и в предыдущие два года. НМТ-2026 будет состоять из четырех предметов:
Тестирование будет проходить в два блока, между которыми предусмотрен 20-минутный перерыв.
По словам Вакуленко, глобальных изменений в формате не будет. В то же время в тесте по физике немного упростили последнюю часть. Такое решение приняли после анализа результатов прошлого года, когда физику выбирало немного поступающих, а значительная часть из них не преодолела пороговый балл.
Основная сессия стартует 20 мая 2026 года. Далее тестирование будут проводить почти ежедневно до конца июня. Также в июле запланирована дополнительная сессия НМТ.
В этом году зарегистрировались более 355 тысяч абитуриентов - это на 43 тысячи больше, чем в прошлом году. Среди них более 100 тысяч - выпускники прошлых лет.
Временные экзаменационные центры за рубежом будут работать в 54 городах 32 стран.
Основные сессии НМТ проведут в таких странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Армения, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.
Больше всего желающих сдавать тест за рубежом - в Польше, Германии и Чехии.
В УЦОКО предупреждают, что количество мест за рубежом ограничено. Если в определенном городе все места будут заняты, эта локация станет недоступной для выбора.
Дополнительные сессии проведут в 12 странах: Болгарии, Великобритании, Испании, Италии, Ирландии, Канаде, Германии, Польше, Португалии, Словакии, Хорватии и Чехии.
НМТ за пределами Украины будут проводить по таким же правилам, как и в Украине.
Тестирование будет проходить в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. С участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные Украинским центром оценивания качества образования.
УЦОКО отмечает, что независимо от страны прохождения теста принципы остаются одинаковыми - прозрачность и справедливость оценивания.
В Украине во время НМТ будут действовать усиленные правила безопасности. Если во время тестирования объявят воздушную тревогу, а центр не расположен в укрытии, все участники должны:
Участникам НМТ необходимо иметь:
Также рекомендуют взять ручку для работы в черновике, воду и легкий перекус.
На тестирование нельзя приносить:
В пунктах тестирования будет работать полиция охраны. Если во время тестирования у поступающего найдут гаджет или запрещенные материалы, тест для него будет прекращен.
Также запрещено приносить предметы или вещества, которые могут представлять угрозу для других.
НМТ будет проходить в компьютерном формате. После завершения тестирования участники сразу увидят свои результаты на экране.
Затем их можно будет перевести в 200-балльную шкалу по специальным таблицам. Официальные результаты через несколько дней появятся в личных кабинетах поступающих.
