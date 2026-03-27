НМТ-2026 за кордоном: у 3 містах додали місця, а в 20 локаціях реєстрацію вже закрили

Українські абітурієнти за кордоном отримали додаткові місця для проходження НМТ у США, Чехії та Словаччині. Водночас у понад 20 популярних європейських містах вільних позицій для реєстрації вже не залишилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦОЯО .

Кількість місць збільшилась

Через високий попит партнерські центри погодилися розширити мережу комп’ютерних класів. Зокрема, додаткові місця з’явилися для основних сесій у Чикаго (США) та Брно (Чехія), а також для додаткових сесій у Братиславі (Словаччина).

Де місць уже немає

Уже зараз реєстрацію закрили у більшості міст Польщі та Німеччини. Зокрема, місця вичерпані у:

Польщі: Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків, Люблін та Познань;

Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків, Люблін та Познань; Німеччині: Дюссельдорф, Кельн, Мюнхен;

Дюссельдорф, Кельн, Мюнхен; Інших країнах: Відень, Мілан, Прага, Берн, Кишинів, Бухарест та інші.

Важливо для вступників

Якщо ви вже зареєструвалися у менш зручному місті, але тепер з’явилася ліпша локація - дані можна змінити. Для цього потрібно зайти у персональний кабінет та оновити вибір населеного пункту. Зробити це необхідно до 7 квітня.