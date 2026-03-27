НМТ-2026 за кордоном: у 3 містах додали місця, а в 20 локаціях реєстрацію вже закрили
Українські абітурієнти за кордоном отримали додаткові місця для проходження НМТ у США, Чехії та Словаччині. Водночас у понад 20 популярних європейських містах вільних позицій для реєстрації вже не залишилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦОЯО.
Головне:
- Нові можливості: У Чикаго, Брно та Братиславі збільшили кількість місць у екзаменаційних центрах.
- Дефіцит локацій: У великих містах Європи (особливо в Польщі та Німеччині) вільні місця закінчилися через ажіотаж.
- Дедлайни: Змінити обране місто у реєстраційних даних можна лише до 7 квітня включно.
Кількість місць збільшилась
Через високий попит партнерські центри погодилися розширити мережу комп’ютерних класів. Зокрема, додаткові місця з’явилися для основних сесій у Чикаго (США) та Брно (Чехія), а також для додаткових сесій у Братиславі (Словаччина).
Де місць уже немає
Уже зараз реєстрацію закрили у більшості міст Польщі та Німеччини. Зокрема, місця вичерпані у:
- Польщі: Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків, Люблін та Познань;
- Німеччині: Дюссельдорф, Кельн, Мюнхен;
- Інших країнах: Відень, Мілан, Прага, Берн, Кишинів, Бухарест та інші.
Важливо для вступників
Якщо ви вже зареєструвалися у менш зручному місті, але тепер з’явилася ліпша локація - дані можна змінити. Для цього потрібно зайти у персональний кабінет та оновити вибір населеного пункту. Зробити це необхідно до 7 квітня.
