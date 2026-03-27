ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

НМТ-2026 за кордоном: у 3 містах додали місця, а в 20 локаціях реєстрацію вже закрили

11:25 27.03.2026 Пт
2 хв
Навіть після реєстрації можна змінити локацію для тестування. Як це зробити?
aimg Василина Копитко
Реєстрація на основну сесію триватиме до 2 квітня (фото: Getty Images)

Українські абітурієнти за кордоном отримали додаткові місця для проходження НМТ у США, Чехії та Словаччині. Водночас у понад 20 популярних європейських містах вільних позицій для реєстрації вже не залишилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦОЯО.

Читайте також: НМТ-2026 за кордоном: що робити вступникам, якщо їхньої країни немає у списку

Головне:

  • Нові можливості: У Чикаго, Брно та Братиславі збільшили кількість місць у екзаменаційних центрах.
  • Дефіцит локацій: У великих містах Європи (особливо в Польщі та Німеччині) вільні місця закінчилися через ажіотаж.
  • Дедлайни: Змінити обране місто у реєстраційних даних можна лише до 7 квітня включно.

Кількість місць збільшилась

Через високий попит партнерські центри погодилися розширити мережу комп’ютерних класів. Зокрема, додаткові місця з’явилися для основних сесій у Чикаго (США) та Брно (Чехія), а також для додаткових сесій у Братиславі (Словаччина).

Де місць уже немає

Уже зараз реєстрацію закрили у більшості міст Польщі та Німеччини. Зокрема, місця вичерпані у:

  • Польщі: Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Краків, Люблін та Познань;
  • Німеччині: Дюссельдорф, Кельн, Мюнхен;
  • Інших країнах: Відень, Мілан, Прага, Берн, Кишинів, Бухарест та інші.

Важливо для вступників

Якщо ви вже зареєструвалися у менш зручному місті, але тепер з’явилася ліпша локація - дані можна змінити. Для цього потрібно зайти у персональний кабінет та оновити вибір населеного пункту. Зробити це необхідно до 7 квітня.

Читайте також про те, що для допуску в екземенаційний центр НМТ потрібно мати з собою сертифікат учасника, запрошення на іспит та оригінал документа, що посвідчує особу або його цифровий аналог у застосунку "Дія".

Раніше ми писали про те, що вступники, які здобувають середню освіту в іноземних школах, також мають право на складання НМТ у 2026 році. Для цього необхідно підготувати специфічний пакет документів. Реєстрація триває до 2 квітня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УЦОКО Вступна кампанія НМТ Освіта в Україні
Новини
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю
Аналітика
