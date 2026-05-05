Запрошення на НМТ-2026: як дізнатися дату, час та місце проведення тесту

Учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) зможуть дізнатися дату, час і місце складання іспиту вже найближчим часом. Запрошення з’являться у персональних кабінетах не пізніше ніж за 10 днів до початку основних сесій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Коли з’являться запрошення

Запрошення для участі в НМТ мають оприлюднити до 10 травня. У них буде зазначено:

точну дату і час тестування;

адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ).

Водночас інформація про місце проведення тесту є конфіденційною.

Де шукати інформацію

УЦОЯО наголошує, що жодних SMS чи листів на електронну пошту з даними про НМТ надсилати не будуть.

Уся інформація з’явиться виключно в персональних кабінетах учасників. Там же згодом буде доступна вкладка з результатами тестування.

Учасників закликають не поширювати адресу екзаменаційних центрів і не передавати свої персональні дані стороннім особам.

Особливу обережність варто проявляти щодо Telegram-каналів та інших онлайн-ресурсів, які пропонують "швидкий доступ" до інформації про тестування. УЦОЯО рекомендує користуватися лише офіційними джерелами.