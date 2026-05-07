Спрощення фізики та поліція в пунктах тестування: що варто знати абітурієнтам про НМТ-2026
У 2026 році національний мультипредметний тест (НМТ) складатимуть за вже знайомою моделлю - без кардинальних змін, але з урахуванням безпекових викликів війни, можливих відключень світла та великої кількості вступників за кордоном.
РБК-Україна розповідає, що про це під час брифінгу повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.
Головне:
- Формат тесту: НМТ-2026 включає три обов'язкові предмети та один на вибір. Модель залишається незмінною, але з легким спрощенням завдань із фізики.
- Ключові дати: Реєстрація завершується, а основна сесія стартує 20 травня і триватиме до кінця червня.
- Географія: Іспити прийматимуть у 32 країнах світу, проте кількість місць за кордоном обмежена.
- Безпека: Під час повітряної тривоги іспит призупиняється, а всі учасники переходять до укриттів.
- Суворий контроль: Наявність будь-якого гаджета або шпаргалки призведе до негайного анулювання результатів тесту.
- Миттєвий результат: Попередні бали вступники побачать на моніторі одразу після натискання кнопки "Завершити тест".
Яким буде НМТ-2026
Структура тестування залишиться такою ж, як і в попередні два роки. НМТ-2026 складатиметься з чотирьох предметів:
- української мови;
- математики;
- історії України;
- одного предмета на вибір.
Тестування проходитиме у два блоки, між якими передбачена 20-хвилинна перерва.
За словами Вакуленко, глобальних змін у форматі не буде. Водночас у тесті з фізики трохи спростили останню частину. Таке рішення ухвалили після аналізу результатів минулого року, коли фізику обирало небагато вступників, а значна частина з них не подолала пороговий бал.
Коли відбудеться НМТ
Основна сесія стартує 20 травня 2026 року. Далі тестування проводитимуть майже щодня до кінця червня. Також у липні заплановано додаткову сесію НМТ.
Цього року зареєструвалися понад 355 тисяч вступників - це на 43 тисячі більше, ніж торік. Серед них понад 100 тисяч - випускники минулих років.
Де можна скласти НМТ за кордоном
Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном працюватимуть у 54 містах 32 країн.
Основні сесії НМТ проведуть в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція.
Найбільше охочих складати тест за кордоном - у Польщі, Німеччині та Чехії.
В УЦОЯО попереджають, що кількість місць за кордоном обмежена. Якщо в певному місті всі місця будуть зайняті, ця локація стане недоступною для вибору.
Додаткові сесії проведуть у 12 країнах: Болгарії, Великобританії, Іспанії, Італії, Ірландії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччині, Хорватії та Чехії.
Як проходитиме тестування за кордоном
НМТ за межами України проводитимуть за такими ж правилами, як і в Україні.
Тестування відбуватиметься у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти.
УЦОЯО наголошує, що незалежно від країни проходження тесту принципи залишаються однаковими - прозорість та справедливість оцінювання.
Що робити під час повітряної тривоги
В Україні під час НМТ діятимуть посилені безпекові правила. Якщо під час тестування оголосять повітряну тривогу, а центр не розташований в укритті, усі учасники повинні:
- перейти до укриття;
- виконувати інструкції персоналу;
- залишатися там до завершення тривоги.
Що потрібно взяти із собою
Учасникам НМТ необхідно мати:
- паспорт або ID-картку (також підійде документ у "Дії");
- сертифікат учасника НМТ - його потрібно заздалегідь завантажити та роздрукувати;
- запрошення на тестування (можна в електронному вигляді).
Також рекомендують взяти ручку для роботи в чернетці, воду та легкий перекус.
Що заборонено
На тестування не можна приносити:
- телефони;
- навушники;
- флешки;
- шпаргалки;
- будь-які технічні пристрої.
У пунктах тестування працюватиме поліція охорони. Якщо під час тестування у вступника знайдуть гаджет або заборонені матеріали, тест для нього буде припинено.
Також заборонено приносити предмети чи речовини, які можуть становити загрозу для інших.
Як дізнатися результати
НМТ проходитиме у комп’ютерному форматі. Після завершення тестування учасники одразу побачать свої результати на екрані.
Потім їх можна буде перевести у 200-бальну шкалу за спеціальними таблицями. Офіційні результати через кілька днів з’являться в особистих кабінетах вступників.
Також ми писали, що за словами Тетяни Вакуленко, для складання тесту достатньо базових знань шкільної програми, але для високих балів і вступу до престижних вишів учням варто додатково готуватися самостійно. Також вона наголосила, що математика важлива не лише для технічних спеціальностей, а й для розвитку логічного мислення та роботи з інформацією.