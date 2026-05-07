Спрощення фізики та поліція в пунктах тестування: що варто знати абітурієнтам про НМТ-2026

У 2026 році національний мультипредметний тест (НМТ) складатимуть за вже знайомою моделлю - без кардинальних змін, але з урахуванням безпекових викликів війни, можливих відключень світла та великої кількості вступників за кордоном.

РБК-Україна розповідає, що про це під час брифінгу повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

Головне: Формат тесту: НМТ-2026 включає три обов'язкові предмети та один на вибір. Модель залишається незмінною, але з легким спрощенням завдань із фізики.

Яким буде НМТ-2026

Структура тестування залишиться такою ж, як і в попередні два роки. НМТ-2026 складатиметься з чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

одного предмета на вибір.

Тестування проходитиме у два блоки, між якими передбачена 20-хвилинна перерва.

За словами Вакуленко, глобальних змін у форматі не буде. Водночас у тесті з фізики трохи спростили останню частину. Таке рішення ухвалили після аналізу результатів минулого року, коли фізику обирало небагато вступників, а значна частина з них не подолала пороговий бал.

Коли відбудеться НМТ

Основна сесія стартує 20 травня 2026 року. Далі тестування проводитимуть майже щодня до кінця червня. Також у липні заплановано додаткову сесію НМТ.

Цього року зареєструвалися понад 355 тисяч вступників - це на 43 тисячі більше, ніж торік. Серед них понад 100 тисяч - випускники минулих років.

Де можна скласти НМТ за кордоном

Тимчасові екзаменаційні центри за кордоном працюватимуть у 54 містах 32 країн.

Основні сесії НМТ проведуть в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія і Швеція.

Найбільше охочих складати тест за кордоном - у Польщі, Німеччині та Чехії.

В УЦОЯО попереджають, що кількість місць за кордоном обмежена. Якщо в певному місті всі місця будуть зайняті, ця локація стане недоступною для вибору.

Додаткові сесії проведуть у 12 країнах: Болгарії, Великобританії, Іспанії, Італії, Ірландії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччині, Хорватії та Чехії.

Як проходитиме тестування за кордоном

НМТ за межами України проводитимуть за такими ж правилами, як і в Україні.

Тестування відбуватиметься у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти.

УЦОЯО наголошує, що незалежно від країни проходження тесту принципи залишаються однаковими - прозорість та справедливість оцінювання.

Що робити під час повітряної тривоги

В Україні під час НМТ діятимуть посилені безпекові правила. Якщо під час тестування оголосять повітряну тривогу, а центр не розташований в укритті, усі учасники повинні:

перейти до укриття;

виконувати інструкції персоналу;

залишатися там до завершення тривоги.

Що потрібно взяти із собою

Учасникам НМТ необхідно мати:

паспорт або ID-картку (також підійде документ у "Дії");

сертифікат учасника НМТ - його потрібно заздалегідь завантажити та роздрукувати;

запрошення на тестування (можна в електронному вигляді).

Також рекомендують взяти ручку для роботи в чернетці, воду та легкий перекус.

Що заборонено

На тестування не можна приносити:

телефони;

навушники;

флешки;

шпаргалки;

будь-які технічні пристрої.

У пунктах тестування працюватиме поліція охорони. Якщо під час тестування у вступника знайдуть гаджет або заборонені матеріали, тест для нього буде припинено.

Також заборонено приносити предмети чи речовини, які можуть становити загрозу для інших.

Як дізнатися результати

НМТ проходитиме у комп’ютерному форматі. Після завершення тестування учасники одразу побачать свої результати на екрані.

Потім їх можна буде перевести у 200-бальну шкалу за спеціальними таблицями. Офіційні результати через кілька днів з’являться в особистих кабінетах вступників.