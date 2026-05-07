Упрощение физики и полиция в пунктах тестирования: что стоит знать абитуриентам об НМТ-2026

13:00 07.05.2026 Чт
4 мин
Участникам НМТ напомни, что категорически нельзя брать на тестирование
aimg Татьяна Веремеева
Упрощение физики и полиция в пунктах тестирования: что стоит знать абитуриентам об НМТ-2026 Фото: Как будет происходить НМТ в 2026 году? (Getty Images)
В 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) будут сдавать по уже знакомой модели - без кардинальных изменений, но с учетом вызовов безопасности войны, возможных отключений света и большого количества поступающих за рубежом.

РБК-Украина рассказывает, что об этом во время брифинга сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

Главное:

  • Формат теста: НМТ-2026 включает три обязательных предмета и один на выбор. Модель остается неизменной, но с легким упрощением заданий по физике.
  • Ключевые даты: Регистрация завершается, а основная сессия стартует 20 мая и продлится до конца июня.
  • География: Экзамены будут принимать в 32 странах мира, однако количество мест за рубежом ограничено.
  • Безопасность: Во время воздушной тревоги экзамен приостанавливается, а все участники переходят в укрытия.
  • Строгий контроль: Наличие любого гаджета или шпаргалки приведет к немедленному аннулированию результатов теста.
  • Мгновенный результат: Предварительные баллы поступающие увидят на мониторе сразу после нажатия кнопки "Завершить тест".

Каким будет НМТ-2026

Структура тестирования останется такой же, как и в предыдущие два года. НМТ-2026 будет состоять из четырех предметов:

  • украинского языка;
  • математики;
  • истории Украины;
  • одного предмета на выбор.

Тестирование будет проходить в два блока, между которыми предусмотрен 20-минутный перерыв.

По словам Вакуленко, глобальных изменений в формате не будет. В то же время в тесте по физике немного упростили последнюю часть. Такое решение приняли после анализа результатов прошлого года, когда физику выбирало немного поступающих, а значительная часть из них не преодолела пороговый балл.

Когда состоится НМТ

Основная сессия стартует 20 мая 2026 года. Далее тестирование будут проводить почти ежедневно до конца июня. Также в июле запланирована дополнительная сессия НМТ.

В этом году зарегистрировались более 355 тысяч абитуриентов - это на 43 тысячи больше, чем в прошлом году. Среди них более 100 тысяч - выпускники прошлых лет.

Где можно сдать НМТ за рубежом

Временные экзаменационные центры за рубежом будут работать в 54 городах 32 стран.

Основные сессии НМТ проведут в таких странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Армения, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

Больше всего желающих сдавать тест за рубежом - в Польше, Германии и Чехии.

В УЦОКО предупреждают, что количество мест за рубежом ограничено. Если в определенном городе все места будут заняты, эта локация станет недоступной для выбора.

Дополнительные сессии проведут в 12 странах: Болгарии, Великобритании, Испании, Италии, Ирландии, Канаде, Германии, Польше, Португалии, Словакии, Хорватии и Чехии.

Как будет проходить тестирование за рубежом

НМТ за пределами Украины будут проводить по таким же правилам, как и в Украине.

Тестирование будет проходить в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. С участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные Украинским центром оценивания качества образования.

УЦОКО отмечает, что независимо от страны прохождения теста принципы остаются одинаковыми - прозрачность и справедливость оценивания.

Что делать во время воздушной тревоги

В Украине во время НМТ будут действовать усиленные правила безопасности. Если во время тестирования объявят воздушную тревогу, а центр не расположен в укрытии, все участники должны:

  • перейти в укрытие;
  • выполнять инструкции персонала;
  • оставаться там до завершения тревоги.

Что нужно взять с собой

Участникам НМТ необходимо иметь:

  • паспорт или ID-карту (также подойдет документ в "Дії");
  • сертификат участника НМТ - его нужно заранее скачать и распечатать;
  • приглашение на тестирование (можно в электронном виде).

Также рекомендуют взять ручку для работы в черновике, воду и легкий перекус.

Что запрещено

На тестирование нельзя приносить:

  • телефоны;
  • наушники;
  • флешки;
  • шпаргалки;
  • любые технические устройства.

В пунктах тестирования будет работать полиция охраны. Если во время тестирования у поступающего найдут гаджет или запрещенные материалы, тест для него будет прекращен.

Также запрещено приносить предметы или вещества, которые могут представлять угрозу для других.

Как узнать результаты

НМТ будет проходить в компьютерном формате. После завершения тестирования участники сразу увидят свои результаты на экране.

Затем их можно будет перевести в 200-балльную шкалу по специальным таблицам. Официальные результаты через несколько дней появятся в личных кабинетах поступающих.

Ранее РБК-Украина рассказывало, когда участники НМТ-2026 получат приглашение на тестирование и где искать информацию о дате, времени и месте экзамена.

Также мы писали, что по словам Татьяны Вакуленко, для сдачи теста достаточно базовых знаний школьной программы, но для высоких баллов и поступления в престижные вузы ученикам стоит дополнительно готовиться самостоятельно. Также она подчеркнула, что математика важна не только для технических специальностей, но и для развития логического мышления и работы с информацией.

