Спроби РФ окупувати Гуляйполе провалились, - ЦПД

Російські війська намагались прорвати фронт у Запорізькій області та окупувати Гуляйполе, але всі спроби ворога провалились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

"Спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися. (Російський диктатор Володимир – ред.) Путін надувається як кулька перед американцями у спробі продемонструвати, що "може на фронті все", але реальність протилежна", - зазначив Коваленко.

Він також підкреслив, що росіяни не здатні проломити фронт, хоч бої тривають і справді дуже важкі.

"Мета РФ лишається незмінною – знищення держави Україна, але нічого в них не вийде", - додав керівник ЦПД РНБО.