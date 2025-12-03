Спроби РФ окупувати Гуляйполе провалились, - ЦПД
Російські війська намагались прорвати фронт у Запорізькій області та окупувати Гуляйполе, але всі спроби ворога провалились.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.
"Спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися. (Російський диктатор Володимир – ред.) Путін надувається як кулька перед американцями у спробі продемонструвати, що "може на фронті все", але реальність протилежна", - зазначив Коваленко.
Він також підкреслив, що росіяни не здатні проломити фронт, хоч бої тривають і справді дуже важкі.
"Мета РФ лишається незмінною – знищення держави Україна, але нічого в них не вийде", - додав керівник ЦПД РНБО.
Бої біля Гуляйполя
Нагадаємо, 26 листопада з'явилася інформація, що російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ біля Гуляйполя та просунутися майже впритул до самого міста.
Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин пояснив у коментарі РБК-Україна, що загострення на Гуляйпільському напрямку сталося після перегрупування українських сил. Один із підрозділів здійснив неузгоджений відхід, через що був оголений фланг оборони. Цим скористалися російські війська, які зайшли у фланг Сил оборони.
Водночас, як повідомили у ЦПД, інформація про те, що російські війська нібито увійшли до самого Гуляйполя, не відповідають дійсності. Росіян, які намагалися зайти в місто, знищили Сили оборони України.
Також повідомлялось, що російські окупанти не припиняють штурмові дії в районі Гуляйполя Запорізької області. Однак були зупинені українськими захисниками на підходах до міста.