ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя, - Сили оборони

Запорізька область , Неділя 30 листопада 2025 15:37
UA EN RU
ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя, - Сили оборони Фото: ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти не припиняють штурмові дії в районі Гуляйполя Запорізької області. Однак були зупинені українськими захисниками на підходах до міста.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація на цьому напрямку доволі непроста. Ворог не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України, проте в самому Гуляйполі росіян немає.

"Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов", - розповів Волошин.

Бої біля Гуляйполя

Нагадаємо, 26 листопада з'явилася інформація, що російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ біля Гуляйполя та просунутися майже впритул до самого міста.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин пояснив у коментарі РБК-Україна, що загострення на Гуляйпільському напрямку сталося після перегрупування українських сил. Один із підрозділів здійснив неузгоджений відхід, через що був оголений фланг оборони. Цим скористалися російські війська, які зайшли у фланг Сил оборони.

Водночас, як повідомили у ЦПД, інформація про те, що російські війська нібито увійшли до самого Гуляйполя, не відповідають дійсності. Росіян, які намагалися зайти в місто, знищили Сили оборони України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Запорізька область Війна в Україні
Новини
Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака: що кажуть в ОП
Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака: що кажуть в ОП
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву