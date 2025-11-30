ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя, - Сили оборони
Російські окупанти не припиняють штурмові дії в районі Гуляйполя Запорізької області. Однак були зупинені українськими захисниками на підходах до міста.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, ситуація на цьому напрямку доволі непроста. Ворог не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України, проте в самому Гуляйполі росіян немає.
"Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов", - розповів Волошин.
Бої біля Гуляйполя
Нагадаємо, 26 листопада з'явилася інформація, що російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ біля Гуляйполя та просунутися майже впритул до самого міста.
Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин пояснив у коментарі РБК-Україна, що загострення на Гуляйпільському напрямку сталося після перегрупування українських сил. Один із підрозділів здійснив неузгоджений відхід, через що був оголений фланг оборони. Цим скористалися російські війська, які зайшли у фланг Сил оборони.
Водночас, як повідомили у ЦПД, інформація про те, що російські війська нібито увійшли до самого Гуляйполя, не відповідають дійсності. Росіян, які намагалися зайти в місто, знищили Сили оборони України.