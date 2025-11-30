ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя, - Сили оборони

Російські окупанти не припиняють штурмові дії в районі Гуляйполя Запорізької області. Однак були зупинені українськими захисниками на підходах до міста.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація на цьому напрямку доволі непроста. Ворог не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України, проте в самому Гуляйполі росіян немає.

"Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов", - розповів Волошин.