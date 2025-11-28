В ЦПД спростували "захід росіян у Гуляйполе": що відбувається на напрямку
Повідомлення про те, що російські війська нібито увійшли до Гуляйполя в Запорізькій області, насправді не відповідають дійсності. Росіян, які намагалися зайти в місто, знищили Сили оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"Повідомлення про "захід у Гуляйполе російських військ сьогодні" не відповідають дійсності. Насправді Сили оборони України знищили росіян, які намагалися зайти в місто, та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту", - сказано у повідомленні.
Інформацію підтвердили керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко та речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Останній повідомив, що командування вжило необхідних заходів для стабілізації.
Зокрема на напрямок перекинули додаткові резерви. Робиться все можливе, щоб не допустити просування ворога в саме місто.
"Поширюючи подібну дезінформацію, ворог намагається посіяти страх серед українців. Такі фейки спрямовані на емоційний тиск, підрив довіри до ЗСУ та розхитування внутрішньої стійкості українського суспільства", - сказано у повідомленні ЦПД.
Бої біля Гуляйполя
Зазначимо, 26 листопада почали надходити численні повідомлення, що російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ біля Гуляйполя та просунутися майже впритул до самого міста.
Волошин 27 листопада пояснив у коментарі РБК-Україна, що загострення на Гуляйпільському напрямку сталося після перегрупування українських сил. Один із підрозділів здійснив неузгоджений відхід, через що був оголений фланг оборони. Цим скористалися російські війська, які зайшли у фланг Сил оборони.
Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що на Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 20 атак ворога поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе.