ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В ЦПД спростували "захід росіян у Гуляйполе": що відбувається на напрямку

Україна, Гуляйполе, П'ятниця 28 листопада 2025 16:58
UA EN RU
В ЦПД спростували "захід росіян у Гуляйполе": що відбувається на напрямку Ілюстративне фото: ЗСУ ведуть бої біля Гуляйполя (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Повідомлення про те, що російські війська нібито увійшли до Гуляйполя в Запорізькій області, насправді не відповідають дійсності. Росіян, які намагалися зайти в місто, знищили Сили оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Повідомлення про "захід у Гуляйполе російських військ сьогодні" не відповідають дійсності. Насправді Сили оборони України знищили росіян, які намагалися зайти в місто, та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту", - сказано у повідомленні.

Інформацію підтвердили керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко та речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Останній повідомив, що командування вжило необхідних заходів для стабілізації.

Зокрема на напрямок перекинули додаткові резерви. Робиться все можливе, щоб не допустити просування ворога в саме місто.

"Поширюючи подібну дезінформацію, ворог намагається посіяти страх серед українців. Такі фейки спрямовані на емоційний тиск, підрив довіри до ЗСУ та розхитування внутрішньої стійкості українського суспільства", - сказано у повідомленні ЦПД.

Бої біля Гуляйполя

Зазначимо, 26 листопада почали надходити численні повідомлення, що російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ біля Гуляйполя та просунутися майже впритул до самого міста.

Волошин 27 листопада пояснив у коментарі РБК-Україна, що загострення на Гуляйпільському напрямку сталося після перегрупування українських сил. Один із підрозділів здійснив неузгоджений відхід, через що був оголений фланг оборони. Цим скористалися російські війська, які зайшли у фланг Сил оборони.

Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що на Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 20 атак ворога поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область Війна в Україні
Новини
В Єврокомісії зробили заяву про обшуки у Єрмака
В Єврокомісії зробили заяву про обшуки у Єрмака
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає