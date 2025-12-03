ua en ru
Попытки РФ оккупировать Гуляйполе провалились, - ЦПД

Среда 03 декабря 2025 11:35
Попытки РФ оккупировать Гуляйполе провалились, - ЦПД Фото: попытки РФ оккупировать Гуляйполе провалились (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска пытались прорвать фронт в Запорожской области и оккупировать Гуляйполе, но все попытки врага провалились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

"Попытки россиян оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились. (Российский диктатор Владимир - ред.) Путин надувается как шарик перед американцами в попытке продемонстрировать, что "может на фронте все", но реальность противоположная", - отметил Коваленко.

Он также подчеркнул, что россияне не способны проломить фронт, хотя бои продолжаются и действительно очень тяжелые.

"Цель РФ остается неизменной - уничтожение государства Украина, но ничего у них не получится", - добавил руководитель ЦПД СНБО.

Бои возле Гуляйполя

Напомним, 26 ноября появилась информация, что российским оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ возле Гуляйполя и продвинуться почти вплотную к самому городу.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин объяснил в комментарии РБК-Украина, что обострение на Гуляйпольском направлении произошло после перегруппировки украинских сил. Одно из подразделений совершило несогласованный отход, из-за чего был оголен фланг обороны. Этим воспользовались российские войска, которые зашли во фланг Сил обороны.

В то же время, как сообщили в ЦПД, информация о том, что российские войска якобы вошли в сам Гуляйполь, не соответствуют действительности. Россиян, которые пытались зайти в город, уничтожили Силы обороны Украины.

Также сообщалось, что российские оккупанты не прекращают штурмовые действия в районе Гуляйполя Запорожской области. Однако были остановлены украинскими защитниками на подходах к городу.

