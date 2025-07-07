Справу Кириленка про незаконне збагачення скеровано до суду, - НАБУ

Справа Кириленка

У 2020-2023 роках, під час очолювання посади голови обласної державної адміністрації (ОВА), Кириленко набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль. Усе майно було зареєстровано на родичів його дружини. Мова йде про:

7 квартир у Києві та Ужгороді;

будинок під Києвом;

2 земельні ділянки;

2 гаражних бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення;

автомобіль ВМW Х3.

Різниця між вартістю набутого майна та наявними коштами Кириленка та його дружини становила 72,1 млн гривень.

Посадовцю було повідомлено про підозру у середині липня 2024-го.

Вже в кінці серпня йому обрали запобіжний захід, але у той самий день за нього внесли заставу у повному розмірі.

5 червня, 2025-го, Кириленку оголосили про нову підозру у недекларуванні майна. Також підозру оголосили й його дружині.

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