Справу Кириленка про незаконне збагачення скеровано до суду, - НАБУ

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко постане перед судом через обвинувачення щодо незаконного збагачення та недостовірного декларування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
"Перед судом постане чинний голова Антимонопольного комітету України, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні", - пише НАБУ.
У 2020-2023 роках, під час очолювання посади голови обласної державної адміністрації (ОВА), Кириленко набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль. Усе майно було зареєстровано на родичів його дружини. Мова йде про:
Різниця між вартістю набутого майна та наявними коштами Кириленка та його дружини становила 72,1 млн гривень.
Посадовцю було повідомлено про підозру у середині липня 2024-го.
Вже в кінці серпня йому обрали запобіжний захід, але у той самий день за нього внесли заставу у повному розмірі.
5 червня, 2025-го, Кириленку оголосили про нову підозру у недекларуванні майна. Також підозру оголосили й його дружині.
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