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Дело Кириленко о незаконном обогащении направлено в суд, - НАБУ

Фото: Павел Кириленко, председатель Антимонопольного комитета Украины (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda) Автор: Сергей Пышкин
Автор: Сергей Пышкин

Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко предстанет перед судом из-за обвинений в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Перед судом предстанет действующий председатель Антимонопольного комитета Украины, которого обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании", - пишет НАБУ.

Дело Кириленко

В 2020-2023 годах, во время возглавления должности председателя областной государственной администрации (ОГА), Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль. Все имущество было зарегистрировано на родственников его жены. Речь идет о:

  • 7 квартирах в Киеве и Ужгороде;
  • дом под Киевом;
  • 2 земельных участка;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 паркомест;
  • 3 нежилых помещения;
  • автомобиль ВМԜ Х3.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и имеющимися средствами Кириленко и его жены составила 72,1 млн гривен.

Чиновнику было сообщено о подозрении в середине июля 2024-го.

Уже в конце августа ему избрали меру пресечения, но в тот же день за него внесли залог в полном размере.

5 июня, 2025-го, Кириленко объявили о новом подозрении в недекларировании имущества. Также подозрение объявили и его жене.

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НАБУВячеслав Кириленко