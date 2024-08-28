Голові Антимонопольного комітету Кириленку обрали запобіжний захід
Голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень та зобов’язання носити електронний браслет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.
Засідання Вищого антикорупційного суду відбулося у середу, 28 серпня. Нагадаємо, що засідання, де мали обрати запобіжний захід Кириленко, мало відбутися 20 серпня, але його відклали.
ВАКС обрав для Кириленка запобіжний захід - заставу у розмірі 30 млн гривень без взяття під варту.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що детективи НАБУ, за погодженням прокурора САП, просили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 120 млн гривень. Суд відмовив у задоволенні клопотання і обрав заставу. Прокурори збираються оскаржити це рішення.
У чому підозрюють Кириленка
У середині серпня 2024 року НАБУ повідомило, що діючому голові Антимонопольного комітету України та колишньому начальнику Донецької обласної військової адміністрації Павлу Криленку оголосили підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.
Слідство встановило, що у період з 2020 до 2023 року Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомого майна та люксового авто, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.
Різниця між вартістю майна та фінансовим станом Кириленка і дружини становила 56,2 млн гривень. Також чиновник не задекларував майно.
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