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Голові Антимонопольного комітету Кириленку обрали запобіжний захід

Київ, Середа 28 серпня 2024 12:47
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Голові Антимонопольного комітету Кириленку обрали запобіжний захід Фото: Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень та зобов’язання носити електронний браслет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

Засідання Вищого антикорупційного суду відбулося у середу, 28 серпня. Нагадаємо, що засідання, де мали обрати запобіжний захід Кириленко, мало відбутися 20 серпня, але його відклали.

ВАКС обрав для Кириленка запобіжний захід - заставу у розмірі 30 млн гривень без взяття під варту.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що детективи НАБУ, за погодженням прокурора САП, просили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 120 млн гривень. Суд відмовив у задоволенні клопотання і обрав заставу. Прокурори збираються оскаржити це рішення.

У чому підозрюють Кириленка

У середині серпня 2024 року НАБУ повідомило, що діючому голові Антимонопольного комітету України та колишньому начальнику Донецької обласної військової адміністрації Павлу Криленку оголосили підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.

Слідство встановило, що у період з 2020 до 2023 року Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомого майна та люксового авто, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

Різниця між вартістю майна та фінансовим станом Кириленка і дружини становила 56,2 млн гривень. Також чиновник не задекларував майно.

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