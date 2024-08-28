Голові Антимонопольного комітету Кириленку обрали запобіжний захід

Голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень та зобов’язання носити електронний браслет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

Засідання Вищого антикорупційного суду відбулося у середу, 28 серпня. Нагадаємо, що засідання, де мали обрати запобіжний захід Кириленко, мало відбутися 20 серпня, але його відклали.

ВАКС обрав для Кириленка запобіжний захід - заставу у розмірі 30 млн гривень без взяття під варту.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що детективи НАБУ, за погодженням прокурора САП, просили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 120 млн гривень. Суд відмовив у задоволенні клопотання і обрав заставу. Прокурори збираються оскаржити це рішення.