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Голову Антимонопольного комітету Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні

Україна, Середа 14 серпня 2024 12:45
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Голову Антимонопольного комітету Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні Фото: Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

Правоохоронні органи не вказують імені фігуранта. Проте, за даним джерела РБК-Україна, підозру оголосили Павлу Кириленку - діючому голові Антимонопольного комітету України та колишньому начальнику Донецької обласної військової адміністрації.

За версією слідства, у 2020-2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОДА, набув 21 об’єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

НАБУ зазначає, що йдеться про сім квартир у Києві та Ужгороді площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, два гаражних бокси, шість паркомісць, три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.

При цьому різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн гривень.

Крім того, Кириленко не вказав майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Фото: Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні (nabu.gov.ua)

Що відомо про Кириленка

Павло Кириленко родом з Макіївки Донецької області. Він закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство" та здобув юридичну кваліфікацію.

Кириленко працював в органах прокуратури з 2008 року, обіймаючи різні посади. У 2017 році його призначили військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

У липні 2019 року президент України призначив Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. Він обіймав цей пост до вересня 2023 року. Тоді ж Павло Кириленко очолив Антимонопольний комітет України.

Варто додати, що у березні 2024 року з'явилася інформація, що проти Кириленка відкрили кримінальну справу після журналістського розслідування.

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Антимонопольний комітет України Донецьк НАБУ
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