Справа Кириленка: за чиновника внесли заставу у повному розмірі

Вчора, 28 серпня, голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку було обрано запобіжний захід . У той самий день за нього внесли заставу у повному розмірі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.

Варто додати, що Кириленку обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень, а також зобов’язання носити електронний браслет.

Водночас детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) просили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 120 млн гривень.

Справа Кириленка

У середині серпня 2024 року НАБУ повідомило Кириленку підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.

Згідно з даними слідства, колишній голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА), у період з 2020 до 2023 року, став власником:

21 об’єкту нерухомого майна;

люксового автомобіля.

Водночас різниця між вартістю вищезгаданого майна, а також фінансовим станом Кириленка і його дружини становила 56, 2 мільйони гривень. Зокрема голова Антимонопольного комітету не задекларував майно.

Як й згадувалось вище, вчора Кириленку обрали запобіжний захід.