Справа Кириленка: голові АМКУ оголосили нову підозру, його дружині - також
Керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку оголошено про нову підозру у недекларуванні майна.. Також підозру отримала й його дружина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Як відзначає НАБУ, підозра дружині Кириленка стосується пособництва в незаконному збагаченні чиновника на понад 72 млн гривень.
Згідно з даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів дружини. Мова йде про:
- 6 квартир у Києві та Ужгороді;
- житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
- 2 гаражні бокси;
- 6 паркомісць;
- 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
- автомобіль BMW X3.
Справа Кириленка
У середині серпня 2024-го НАБУ повідомило Кириленку підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень. Згідно з даними слідства, у період з 2020 до 2023 року, став власником:
- 21 об’єкту нерухомого майна;
- люксового автомобіля.
Різниця між вартістю майна та фінансовим станом чиновника та його дружини склала 56,2 млн гривень. Зокрема він не задекларував майно.
28 серпня ириленку було обрано запобіжний захід. Втім, у той самий день за нього внесли заставу у повному розмірі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.