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Справа Кириленка: голові АМКУ оголосили нову підозру, його дружині - також

Четвер 05 червня 2025 14:40
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Справа Кириленка: голові АМКУ оголосили нову підозру, його дружині - також Фото: Павло Кириленко, голова Антимонопольного комітету України (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Сергій Пишкін

Керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку оголошено про нову підозру у недекларуванні майна.. Також підозру отримала й його дружина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Як відзначає НАБУ, підозра дружині Кириленка стосується пособництва в незаконному збагаченні чиновника на понад 72 млн гривень.

Згідно з даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів дружини. Мова йде про:

  • 6 квартир у Києві та Ужгороді;
  • житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражні бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль BMW X3.

Справа Кириленка

У середині серпня 2024-го НАБУ повідомило Кириленку підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень. Згідно з даними слідства, у період з 2020 до 2023 року, став власником:

  • 21 об’єкту нерухомого майна;
  • люксового автомобіля.

Різниця між вартістю майна та фінансовим станом чиновника та його дружини склала 56,2 млн гривень. Зокрема він не задекларував майно.

28 серпня ириленку було обрано запобіжний захід. Втім, у той самий день за нього внесли заставу у повному розмірі.

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В'ячеслав Кириленко НАБУ САП
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