Справа Кириленка: голові АМКУ оголосили нову підозру, його дружині - також

Керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку оголошено про нову підозру у недекларуванні майна.. Також підозру отримала й його дружина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Згідно з даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль , які були зареєстровані на родичів дружини. Мова йде про:

Як відзначає НАБУ, підозра дружині Кириленка стосується пособництва в незаконному збагаченні чиновника на понад 72 млн гривень .

Справа Кириленка

У середині серпня 2024-го НАБУ повідомило Кириленку підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень. Згідно з даними слідства, у період з 2020 до 2023 року, став власником:

21 об’єкту нерухомого майна;

люксового автомобіля.

Різниця між вартістю майна та фінансовим станом чиновника та його дружини склала 56,2 млн гривень. Зокрема він не задекларував майно.

28 серпня ириленку було обрано запобіжний захід. Втім, у той самий день за нього внесли заставу у повному розмірі.

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