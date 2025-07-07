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Справу Кириленка про незаконне збагачення скеровано до суду, - НАБУ

Понеділок 07 липня 2025 15:59
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Справу Кириленка про незаконне збагачення скеровано до суду, - НАБУ Фото: Павло Кириленко, голова Антимонопольного комітету України (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda) Автор: Сергій Пишкін
Автор: Сергій Пишкін

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко постане перед судом через обвинувачення щодо незаконного збагачення та недостовірного декларування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Перед судом постане чинний голова Антимонопольного комітету України, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні", - пише НАБУ.

Справа Кириленка

У 2020-2023 роках, під час очолювання посади голови обласної державної адміністрації (ОВА), Кириленко набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль. Усе майно було зареєстровано на родичів його дружини. Мова йде про:

  • 7 квартир у Києві та Ужгороді;
  • будинок під Києвом;
  • 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражних бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлових приміщення;
  • автомобіль ВМW Х3.

Різниця між вартістю набутого майна та наявними коштами Кириленка та його дружини становила 72,1 млн гривень.

Посадовцю було повідомлено про підозру у середині липня 2024-го.

Вже в кінці серпня йому обрали запобіжний захід, але у той самий день за нього внесли заставу у повному розмірі.

5 червня, 2025-го, Кириленку оголосили про нову підозру у недекларуванні майна. Також підозру оголосили й його дружині.

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НАБУ В'ячеслав Кириленко
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