"Дела у них идут не очень хорошо": Трамп объявил об уничтожении иранского флота

19:20 07.03.2026 Сб
2 мин
Действительно ли Иран потерял контроль над морем?
aimg Сергей Козачук
"Дела у них идут не очень хорошо": Трамп объявил об уничтожении иранского флота Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Соединенные Штаты за три дня военной операции полностью уничтожили иранский флот, затопив 42 корабля противника.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на саммите Shield of the Americas.

Читайте также: Второй Ирак или победа? Почему "быстрая война" Трампа в Иране пошла не по плану

Последствия ударов

По словам американского лидера, во время трехдневной операции была ликвидирована значительная часть морского и воздушного потенциала Ирана. В частности, под воду ушли 42 военных судна, среди которых были и крупные боевые единицы.

"Это было потрясающе - за три дня мы уничтожили 42 военных корабля, некоторые из них очень большие. С их флотом покончено. Мы вывели из строя их военно-воздушные силы, мы уничтожили их связь", - подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что в результате атак в стране полностью исчезли телекоммуникации, что фактически парализовало внутреннюю координацию иранских сил.

"Это был конец флота, мы уничтожили их воздушные силы, мы вывели из строя их связь", - подчеркнул Трамп.

Причины операции

Президент США подчеркнул, что такие радикальные шаги были продиктованы угрозой национальной безопасности и приближением Тегерана к созданию ядерного оружия.

По мнению Трампа, без этого вмешательства Иран мог бы завершить свою ядерную программу уже через несколько месяцев.

"Я не знаю, как они общаются, но, думаю, они что-нибудь придумают. Дела у них идут не очень хорошо", - подытожил глава Белого дома.

Что известно о ситуации в Иране

Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал "серьезный удар" по Ирану, пообещав "полное уничтожение" военного потенциала страны в случае продолжения ядерных разработок.

Также РБК-Украина писало, станет ли этот конфликт "вторым Ираком" для США и возможна ли в этом противостоянии быстрая победа без затяжной наземной операции.

Кроме того, эксперты предупреждают, что большая война на Ближнем Востоке опустошает вооруженные арсеналы, из-за чего Европа и Украина могут столкнуться с дефицитом боеприпасов.

В то же время в СМИ появлялась информация, что Трамп проявлял интерес к идее разместить иностранные войска в буферных зонах для обеспечения стабильности в регионах конфликтов.

Дональд Трамп Иран Соединенные Штаты Америки Ближний восток
