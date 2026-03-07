"Дела у них идут не очень хорошо": Трамп объявил об уничтожении иранского флота

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на саммите Shield of the Americas.

Последствия ударов

По словам американского лидера, во время трехдневной операции была ликвидирована значительная часть морского и воздушного потенциала Ирана. В частности, под воду ушли 42 военных судна, среди которых были и крупные боевые единицы.

"Это было потрясающе - за три дня мы уничтожили 42 военных корабля, некоторые из них очень большие. С их флотом покончено. Мы вывели из строя их военно-воздушные силы, мы уничтожили их связь", - подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что в результате атак в стране полностью исчезли телекоммуникации, что фактически парализовало внутреннюю координацию иранских сил.

"Это был конец флота, мы уничтожили их воздушные силы, мы вывели из строя их связь", - подчеркнул Трамп.

Причины операции

Президент США подчеркнул, что такие радикальные шаги были продиктованы угрозой национальной безопасности и приближением Тегерана к созданию ядерного оружия.

По мнению Трампа, без этого вмешательства Иран мог бы завершить свою ядерную программу уже через несколько месяцев.

"Я не знаю, как они общаются, но, думаю, они что-нибудь придумают. Дела у них идут не очень хорошо", - подытожил глава Белого дома.