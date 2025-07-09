ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини в Україні та у збитті рейсу MH17

Європейський суд з прав людини назвав Росію винною у спільній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти РФ стосовно численних порушень прав людини під час війни та щодо збиття рейсу MH17 на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄСПЛ.

Рішення суду було оголошено сьогодні, 9 липня. Російська сторона не з'явилась на оголошення рішення, та була відсутня на усіх попередніх засіданнях.

Рішення ЄСПЛ стосується чотирьох справ:

Україна проти Росії (№ 8019/16) – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;

Україна проти Росії (№ 43800/14) – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;

Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) – обставини та наслідки збиття рейсу MH17;

Україна проти Росії (№ 11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Суд своїм рішенням визнав, що має юрисдикцію за даними скаргами щодо подій, що відбулися до 16 вересня 2022 року, коли членство Росії у Раді Європи припинилося.

Суд також визнав РФ винною у порушеннях прав людини, що відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року.

Йдеться про вбивства цивільних і військовополонених, позбавлення волі, нелюдське поводження, застосування тортур, ігнорування наслідків її ударів для цивільного населення, системну практику придушення української ідентичності, у тому числі через систему освіти, вивезення українських дітей та дорослих цивільних вглиб окупованих територій тощо.

Також суд встановив, що рейс MH17 над Донецькою областю збили з російського ЗРК "Бук" і Росія несе відповідальність за те, що це стало можливим.

Суддя ЄСПЛ пояснив логіку рішення суду

Суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський прокоментував важливе рішення та пояснив логіку, якою керувався суд при оцінці конкретних скарг.

"Важливість рішення має показати історія. Коментарів буде чимало. Сьогодні лише подякую долі за можливість бути частиною цього суду і зверну увагу на логіку, якою керувався суд при оцінці конкретних скарг та тлумаченні конвенції", - зазначив Гнатовський.

За його словами, суд наголосив, що дії Росії в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи. На його думку, характер і масштаб насильства, а також зловісні заяви керівництва держави-відповідача щодо державності України, її незалежності та самого права на існування становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі та спрямовані на підрив основ демократії.

"У жодному з попередніх конфліктів, які розглядалися Судом, не було настільки одностайного засудження з боку міжнародної спільноти кричущої зневаги держави-відповідача до засад міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни, а також настільки чітких заходів, вжитих Радою Європи для санкціонування неповаги цієї держави до основоположних цінностей Ради Європи", - додав він.

Катастрофа Boeing-777 рейсу MH17

Нагадаємо, у липні 2014 року в небі над тимчасово окупованою частиною Донецької області було збито пасажирський Boeing-777 Malaysia Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинули всі 298 осіб, що перебували на борту.

Міжнародне слідство встановило, що літак збила російська зенітна ракета "Бук", привезена з території РФ, яка належить 53-й бригаді ППО російської армії. Після пуску установку швидко повернули назад до Росії.

Також нагадаємо, у лютому 2023 року ЄСПЛ об'єднав справи "Україна і Нідерланди проти Росії" та "Україна проти Росії (Х)" щодо повномасштабного вторгнення в одне велике провадження.

У червні 2024 року відбулися слухання в ЄСПЛ щодо спільної справи України та Нідерландів проти Росії. Представники держави-відповідача не з'явилися на слухання, але обидва позивачі були присутні.