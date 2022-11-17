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Росія контролювала "ДНР", а літак збили з Первомайського. Суд Гааги зробив заяву щодо MH17

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Гаага, Четвер 17 листопада 2022 15:06
Росія контролювала "ДНР", а літак збили з Первомайського. Суд Гааги зробив заяву щодо MH17 Фото: суд почав оголошувати вирок по MH17 (nos.nl photo ANP)
Автор: Дмитро Левицький

Суд Гааги в ході оголошення вироку у справі про катастрофу літака рейсу MH17 зробив заяву про те, з якої території та якої зброї була запущена ракета, яка і спричинила трагедію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію з суду Гааги.

Так, суд постановив, що малайзійський літак рейсу MH17 у липні 2014 року був збитий з зенітного ракетного комплексу "Бук-М1". Ракета, як вирішив суд, була запущена з боку окупованого проросійськими бойовиками села Первомайське.

Водночас суд Гааги дійшов рішення, що в той час контроль над бойовиками так званої "ДНР" здійснювала Російська Федерація.

"Суд встановив, що Російська Федерація мала загальний контроль над так званою "ДНР" з квітня 2014 року. Багато ватажків сепаратистів були тісно пов'язані з керівництвом Росії. Зокрема, "прем'єр-міністр" Олександр Бородай називав радника Путіна Владислава Суркова "своєю людиною у Кремлі". Крім того, Кремль погоджував призначення на "міністерські пости" та координував постачання російських озброєнь на Донбас", - заявив головуючий суддя.

Нагадаємо, сьогодні суд Гааги почав оголошення вироку у справі про катастрофу MH7 на Донбасі у 2014 році.

Як відомо, 17 липня 2014 року в небі над українським Донбасом був збитий пасажирський лайнер рейсу MH17, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

Слідство встановило, що літак збила ракета, запущена з ЗРК "Бук", який належав 53-й зенітно-ракетній бригаді РФ. Росіяни переправили ЗРК в Україну, де сепаратисти та бойовики так званої "ДНР" використовували його у боях проти ЗСУ.

Внаслідок катастрофи загинули 298 осіб. З них дві третини - громадяни Нідерландів. Також на борту були громадяни Малайзії, Австралії, Індонезії, Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.

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