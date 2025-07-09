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В Росії цинічно відреагували на рішення ЄСПЛ щодо MH17

Росія, Середа 09 липня 2025 21:41
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В Росії цинічно відреагували на рішення ЄСПЛ щодо MH17 Фото: місце загибелі рейсу MH17 (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Росії прокоментували рішення Європейського суду з прав людини, який визнав Москву винною у загибелі рейсу MH17 - авіалайнера Boeing 777 компанії Malaysia Airlines на Донбасі у 2014 році. Очікувано Кремль заявив, що не буде визнавати рішення суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова для російської пропаганди.

Пєсков підтвердив, що Росія не збирається виконувати будь-які рішення ЄСПЛ. Серед них й рішення щодо катастрофи літака, яке виніс суд 9 липня.

"Не збирається виконувати. Вважаємо їх нікчемними. Це все, що можна сказати", - заявив він у відповідь на питання журналістів.

Катастрофа Boeing 777 рейсу MH17

У липні 2014 року в небі над тимчасово окупованою частиною Донецької області, біля міста Шахтарськ, було збито пасажирський літак Boeing-777 Malaysia Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура (рейс MH17). Усі 298 осіб на борту авіалайнера загинули.

Росіяни активно намагалися звинуватити у злочині Україну. Проте міжнародне слідство встановило, що літак збила російська зенітна ракета комплексу "Бук". Установка, що запустила ракету, належала 53-й бригаді ППО російської армії. Її оперативно вивезли в Росію, коли стало зрозуміло, що саме збили над Шахтарськом.

У 2022 році у Нідерландах суд визнав винними у загибелі авіалайнера низку осіб, які на момент трагедії належали до числа проросійських терористів з терористичної організації "ДНР". Серед них був терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.

У червні 2024 року відбулися слухання в ЄСПЛ щодо спільної справи України та Нідерландів проти Росії. Представники держави-відповідача не з'явилися на слухання, але обидва позивачі були присутні.

9 липня 2025 року ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за численні порушення прав людини під час війни збиття рейсу MH17 на Донбасі. Таким чином, суд підтвердив вину Росії в знищенні пасажирського літака та загибелі сотень людей. В Україні назвали це рішення історичним.

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