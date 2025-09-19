Росія оскаржила в суді ООН причетність до збиття рейсу МН17
Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо своєї причетності до збиття рейсу MH17 у липні 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.
У повідомленні відомство традиційно звинувачує ІСАО та країни Заходу в упередженості та неврахуванні аргументів російської сторони у справі про авіакатастрофу.
У МЗС РФ зазначили, що рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації оскаржене російською стороною за всіма аспектами - за підставами юрисдикції, застосовним правом, фактологією, а також у зв'язку з фатальними порушеннями процедури.
Відомство також уточнило, що оскарження рішення "жодним чином не означає легітимізацію або визнання російською стороною будь-яких актів Ради ІСАО у цій справі". Ця заява пролунала в контексті виходу Росії зі спору ще у 2024 році.
Катастрофа рейсу MH17
17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю зазнав катастрофи лайнер Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Загинули всі 298 осіб, що перебували на борту.
Міжнародні слідчі встановили, що літак було збито ракетою, випущеною із зенітного ракетного комплексу "Бук-М1", який російські військові розмістили поблизу міста Шахтарськ.
У 2022 році суд визнав винними у знищенні лайнера низку російських військових, а також членів терористичної організації "ДНР", зокрема терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.
У липні 2025 року ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за численні порушення прав людини під час війни та збиття рейсу MH17.
Однак у Росії цинічно заявили, що не мають наміру виконувати це рішення ЄСПЛ.