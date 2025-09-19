Росія оскаржила в суді ООН причетність до збиття рейсу МН17

Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо своєї причетності до збиття рейсу MH17 у липні 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

У повідомленні відомство традиційно звинувачує ІСАО та країни Заходу в упередженості та неврахуванні аргументів російської сторони у справі про авіакатастрофу.

У МЗС РФ зазначили, що рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації оскаржене російською стороною за всіма аспектами - за підставами юрисдикції, застосовним правом, фактологією, а також у зв'язку з фатальними порушеннями процедури.

Відомство також уточнило, що оскарження рішення "жодним чином не означає легітимізацію або визнання російською стороною будь-яких актів Ради ІСАО у цій справі". Ця заява пролунала в контексті виходу Росії зі спору ще у 2024 році.