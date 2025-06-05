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Дело Кириленко: главе АМКУ объявили новое подозрение, его жене - также

Четверг 05 июня 2025 14:40
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Дело Кириленко: главе АМКУ объявили новое подозрение, его жене - также Фото: Павел Кириленко, председатель Антимонопольного комитета Украины (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Сергей Пышкин

Руководителю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко объявлено о новом подозрении в недекларировании имущества. Также подозрение получила и его жена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как отмечает НАБУ, подозрение жене Кириленко касается пособничества в незаконном обогащении чиновника на более 72 млн гривен.

Согласно данным следствия, Кириленко не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников жены. Речь идет о:

  • 6 квартирах в Киеве и Ужгороде;
  • жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
  • 2 гаражных бокса;
  • 6 паркомест;
  • 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиль BMW X3.

Дело Кириленко

В середине августа 2024-го НАБУ сообщило Кириленко подозрение в незаконном обогащении на более 56 млн гривен. Согласно данным следствия, в период с 2020 до 2023 года, стал владельцем:

  • 21 объекта недвижимого имущества;
  • люксового автомобиля.

Разница между стоимостью имущества и финансовым состоянием чиновника и его жены составила 56,2 млн гривен. В частности он не задекларировал имущество.

28 августа Ириленко была избрана мера пресечения. Впрочем, в тот же день за него внесли залог в полном размере.

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