Справа кілера Парубія йде до суду: зловмиснику світить довічне

"За результатами слідчих дій задокументовано нові злочини з боку фігуранта, зокрема його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України", - сказано в заяві.

Крім того, під час розслідування слідчі виявили мисливський обріз, який злочинець заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності.

Підозрюваному інкримінують вчинення низки особливо тяжких злочинів:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Вбивство Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року на вулиці Єфремова в центрі Львова був застрелений Андрій Парубій - ексголова Верховної Ради, активний учасник Революції Гідності та один із лідерів українського парламенту. Він помер на місці від отриманих поранень.

Підозрюваним у вбивстві виявився 52-річний львів’янин Михайло Сцельніков. Його затримали 1 вересня на території Хмельницької області.

Під час допиту Сцельніков зізнався у скоєному злочині, мотивуючи свої дії "особистою помстою українській владі". Водночас він заперечив будь-яку співпрацю з російськими спецслужбами.

Водночас СБУ встановила, що Сцельніков був завербований російськими спецслужбами понад рік тому. У його телефоні виявлено листування з російськими кураторами, де він передавав інформацію про розташування стратегічних об’єктів.